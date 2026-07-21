(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 21/7

Cập nhật lúc 9h30 sáng 21/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) được niêm yết ở ngưỡng 2,165 - 2,232 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ so với kết phiên hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng tại Doji giao dịch ở mức 2,160 - 2,232 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng nhẹ so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc thỏi 999 1kilo tại Phú Quý niêm yết ở mức 57,733 - 59,591 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), tăng 160.000 đồng/kg (mua vào) và tăng 232.000 đồng/kg (bán ra).

Giá bạc trong nước tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 21/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.166.000 2.233.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.166.000 2.233.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 57.759.856 59.546.518 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.142.000 2.211.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 57.120.000 58.960.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.154.000 2.209.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.770.000 11.045.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.720.000 29.453.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 57.440.000 58.961.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.276.000 21.932.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.368.000 29.243.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 56.736.000 58.486.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.160.000 2.232.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.790.000 11.165.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 21/7

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 56,75 USD/ounce, tăng 0,49 USD mỗi ounce (+0,86%).

Theo Trading Economics, giá bạc tăng lên gần 57 USD/ounce nhưng vẫn ở gần mức thấp nhất trong 8 tháng do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran khiến các nhà đầu tư tập trung vào rủi ro lạm phát và lãi suất có thể cao hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong tuần này. Thị trường hiện đang định giá khoảng 55% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, tăng từ 51%.

Các chuyên gia cho biết, đợt tăng này chủ yếu mang tính kỹ thuật khi lực mua xuất hiện tại vùng giá thấp, trong khi các yếu tố vĩ mô vẫn chưa thực sự ủng hộ xu hướng tăng bền vững.

Giới đầu tư hiện vẫn theo dõi sát các tín hiệu từ nền kinh tế Mỹ cũng như chính sách tiền tệ của Fed. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, bạc được xem là tài sản nhạy cảm với diễn biến của lãi suất và đồng USD.

Theo giới phân tích, yếu tố lớn nhất đang chi phối giá bạc là sức mạnh của đồng USD cùng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian tới.