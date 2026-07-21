TP.HCM kêu gọi cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A để tìm hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Sáng 21/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phát đi thông báo khẩn, kêu gọi cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan đến Bệnh viện K76A (giai đoạn 1965 - 1967) nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp khảo sát, thu thập thông tin tại khu vực Bệnh viện K76A, trước đây đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy (trước sáp nhập là Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM).

Khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ ở ấp Phú Lập, xã Hòa Hiệp hiện là rừng cao su (Ảnh: Công an xã Hòa Hiệp)

Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền, là nơi tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị chủ lực và lực lượng vũ trang hoạt động ở chiến trường Đông Nam Bộ.

Các đơn vị từng điều trị tại đây gồm Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 của bộ đội địa phương; Đoàn 10 - Khu Rừng Sác cùng nhiều đơn vị địa phương và lực lượng du kích.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị những người từng công tác, điều trị tại Bệnh viện K76A hoặc thân nhân, người dân còn lưu giữ thông tin liên quan đến bệnh viện trong giai đoạn 1965-1967 hỗ trợ cung cấp tư liệu.

Đặc biệt, cơ quan chức năng mong muốn tiếp nhận các thông tin về vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện; bản đồ, sơ đồ, nhật ký, thư từ, hình ảnh và các ký ức liên quan.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ hay một chi tiết tưởng như đã bị lãng quên, đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp xác định vị trí chôn cất, tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau gần 60 năm.

Người có thông tin liên hệ:

Trung tá Tô Văn Khuê - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp

Số điện thoại/Zalo: 0332 339 332 - Email: Khuehang0707@gmail.com

Đây là hoạt động nằm trong cao điểm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Thời gian qua, việc kêu gọi nhân chứng đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Từ các nguồn tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp, kết hợp đối chiếu tài liệu lưu trữ trong nước và nước ngoài, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã xác định được nhiều địa điểm nghi có hố chôn tập thể liệt sĩ, trong đó có khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng), TP.HCM).

Đến nay (21/7), lực lượng chức năng đã quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt tập thể cùng nhiều di vật có giá trị phục vụ công tác xác minh danh tính tại Công viên Lê Thị Riêng.