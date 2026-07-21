Giá vàng hôm nay 21/7: Hồi phục nhẹ, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng quay lại mốc 4.000 USD/ounce nhưng căng thẳng leo thang trở lại giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu thô lên cao, đồng thời lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ hạ nhiệt từng làm giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tăng mạnh, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm đã khiến giới đầu tư chưa sẵn sàng định giá một sự đảo chiều rõ ràng trong chính sách của Fed.

Thị trường hiện vẫn nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào ngày 29/7 tới, nhưng ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay vẫn đang được thị trường kỳ vọng.

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Mặt khác, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng quanh ngưỡng 4,57%, trong khi chỉ số USD (DXY) tăng lên khoảng 100,87 điểm.

Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị, nhưng đồng thời cũng bị kìm hãm bởi áp lực từ lãi suất cao và đồng USD mạnh.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 21/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 141,5 triệu đồng/lượng (mua) - 145 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.003 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện tập trung theo dõi các phát biểu của Fed cũng như diễn biến tiếp theo của kỳ vọng tăng lãi suất trong tháng 9 và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Nếu giá vàng giảm về dưới ngưỡng 3.982 USD/ounce, phe bán sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát xu hướng. Ngược lại, việc phục hồi lên trên ngưỡng 4.023 USD/ounce sẽ giúp giảm bớt áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn.

Các chuyên gia nhận định giá vàng vẫn thiếu động lực phục hồi khi liên tục suy yếu trong những phiên gần đây. Thị trường căng thẳng có thể thúc đẩy các ngân hàng trung ương bán vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân đang rút vốn khỏi các quỹ ETF vàng.