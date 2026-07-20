Giá vàng hôm nay 20/7: Quay đầu đi xuống, mất mốc 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng giảm trong bối cảnh chịu áp lực giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng đã giảm hơn 3% trong tuần qua. Chốt phiên, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 0,5%, xuống còn 3.973,1 USD/ounce. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo vàng là do đồng USD mạnh lên và nỗi lo lạm phát toàn cầu gia tăng, đẩy lãi suất toàn cầu lên cao.

Giá vàng quay đầu đi xuống, mất mốc 4.000 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng đã giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce 4 lần trong 4 tuần qua, nhưng mức hỗ trợ chung vẫn được duy trì cho đến nay. Theo các chuyên gia, mức giá 4.000 USD/ounce là một mốc giá tâm lý quan trọng đối với các nhà đầu tư. Nếu giá vàng tiếp tục giảm, xu hướng này có thể tiếp diễn trong ngắn hạn.

Ngược lại, dữ liệu quan trọng sẽ là số liệu lạm phát của Mỹ - nếu giá dầu không tăng mạnh, thì số liệu lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện. Điều này sẽ làm giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất ở Mỹ và sẽ giúp giá vàng tăng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng (mua) - 147,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.993 USD/ounce, giảm 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy Phố Wall chuyển sang bi quan rõ rệt về triển vọng giá vàng. Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 7% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 79% nhận định giá sẽ giảm và 14% cho rằng thị trường đi ngang.

Giới phân tích nhận định giá vàng vẫn thiếu động lực phục hồi khi liên tục suy yếu trong những phiên gần đây. Giá vàng đang đứng trước nguy cơ kiểm định lại mức đáy của năm quanh 3.943 USD/ounce, thiết lập vào cuối tháng 6.

Thị trường lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể thúc đẩy các ngân hàng trung ương bán vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân đang rút vốn khỏi các quỹ ETF vàng.