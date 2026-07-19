Giá vàng hôm nay 19/7: Đứng ở ngưỡng thấp

(VTC News) -

Giá vàng đứng ở ngưỡng thấp chịu áp lực giảm khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất ở mức cao hoặc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng giảm hơn 3% trong tuần qua. Chốt phiên, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 0,5%, xuống còn 3.973,1 USD/ounce.

Đồng USD tăng giá phiên thứ hai liên tiếp, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Chris Gaffney, Chủ tịch thị trường toàn cầu tại EverBank, cho biết: “Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo vàng là do đồng USD mạnh lên và nỗi lo lạm phát toàn cầu gia tăng, đẩy lãi suất toàn cầu lên cao”.

Giá vàng hôm nay đứng ở ngưỡng thấp. (Ảnh: Minh Đức).

Ông Chris Gaffney lưu ý rằng, giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce bốn lần trong bốn tuần qua, nhưng mức hỗ trợ chung vẫn được duy trì cho đến nay.

“Mức giá 4.000 USD/ounce là mốc giá tâm lý quan trọng đối với các nhà đầu tư. Nếu giá vàng vượt qua mức này và tiếp tục giảm, chúng ta có thể thấy giá vàng giảm mạnh trong ngắn hạn.

Dữ liệu quan trọng sẽ là số liệu lạm phát của Mỹ - nếu giá dầu không tăng mạnh, thì số liệu lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện. Điều này sẽ làm giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất ở Mỹ, điều chắc chắn sẽ giúp giá vàng tăng”, ông Gaffney nói.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 19/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng (mua) - 147,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.017 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Kết quả Khảo sát Vàng hằng tuần của Kitco News mới nhất cho thấy các chuyên gia Phố Wall phần lớn bi quan về triển vọng ngắn hạn của giá vàng, trong khi các nhà đầu tư cá nhân trên Phố Main vẫn chia rẽ và thiếu quyết đoán sau khi vàng nhiều lần kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định rằng xu hướng sẽ không thay đổi, mặc dù giá vàng khó có thể đi ngang hoàn toàn, nhưng nhiều khả năng sẽ biến động trong một biên độ nhất định. Khó có thể chứng kiến một đợt bứt phá tăng giá cho đến khi thị trường thực sự tin rằng Fed sẽ không còn tăng lãi suất. Trong khi đó, lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương ở vùng giá hiện tại đang góp phần hỗ trợ thị trường.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho biết ông nghiêng về kịch bản tăng giá. Vàng đã nhiều lần kiểm tra vùng hỗ trợ 4.000 USD trong vài tháng qua và ngưỡng này vẫn đứng vững. Ông tin rằng điều đó sẽ tiếp tục lặp lại. Có thể thị trường chưa sẵn sàng cho một xu hướng tăng bền vững, nhưng từ vùng hỗ trợ này, ông kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại.