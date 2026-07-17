Giá bạc hôm nay 17/7: Trong nước, thế giới cùng giảm

(VTC News) -

Thị trường bạc hôm nay tiếp tục duy trì đà giảm khi nhà đầu tư thận trọng trước triển vọng lãi suất của Fed và những bất ổn địa chính trị.

Giá bạc trong nước hôm nay 17/7/2026

Tại thời điểm 9h30 sáng nay 17/7/2026, giá bạc miếng tại Phú Quý được niêm yết ở mức 2,096 - 2,161 triệu đồng/lượng, giảm 58.000 đồng/lượng (mua vào) - và giảm 60.000 đồng/lượng (bán ra) so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 55,893 - 57,626 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,65 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,7 triệu đồng/kg (bán ra) so với sáng qua.

Cùng thời điểm, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,103 - 2,172 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 48.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá bạc thỏi tại Sacombank-SBJ ở mức 56,080 - 57,920 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,28 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với sáng qua.

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 17/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.078.000 2.142.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.078.000 2.142.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 55.413.195 57.119.857 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.088.000 2.157.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 56.680.000 57.520.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.074.000 2.219.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.380.000 10.645.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 27.693.000 28.400.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 55.386.000 56.855.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 20.479.000 21.113.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 27.305.000 28.150.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 54.610.000 56.300.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.080.000 2.149.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.400.000 10.745.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 17/7/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 9h30 ngày 17/7 (giờ Việt Nam) giá bạc niêm yết ở ngưỡng 54,85 USD/ounce, giảm 0,57 USD/ounce (tương đương 1,01%).

Theo Trading Economics, giá bạc duy trì dưới mức 56 USD/ounce và đang trên đà giảm hơn 7% trong tuần, do căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, khiến áp lực lạm phát và lo ngại về lãi suất tiếp tục là vấn đề hàng đầu.

Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần này, trong khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của nước này vào tuần tới nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt được bước đột phá. Iran đã đáp trả bằng cách tấn công các căn cứ của Mỹ ở các nước láng giềng, làm dấy lên lo ngại về sự leo thang hơn nữa và sự gián đoạn kéo dài nguồn cung năng lượng từ khu vực.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến ​​được công bố trong tuần này phần lớn đã loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tháng 7.