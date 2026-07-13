Giá bạc hôm nay 13/7/2026: Trong nước, thế giới cùng giảm

(VTC News) -

Cùng với đà lao dốc trên thế giới, giá bạc trong nước sáng 13/7 được hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh.

Giá bạc trong nước hôm nay 13/7/2026

Tại thời điểm 13/7/2026, giá bạc miếng tại Phú Quý niêm yết ở mức 2,212 - 2,280 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm lần lượt ở cả chiều mua vào - bán ra là 48.000 - 50.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, bạc thỏi Phú Quý 1kilo cũng giảm mạnh tới 1,28 triệu đồng/kg (mua vào) và 1,38 triệu đồng/kg (bán ra) so với cuối tuần trước, xuống 58,933 - 60,746 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 2,205 - 2,274 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 36.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần.

Bạc thỏi tại Sacombank-SBJ niêm yết ở mức 58,800 - 60,640 (mua - bán), giảm 960.000 đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với cuối tuần trước.

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 13/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.205.000 2.273.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.205.000 2.273.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 58.799.853 60.613.182 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.205.000 2.274.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 58.800.000 60.640.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.202.000 2.258.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.010.000 11.290.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 29.360.000 30.107.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 58.720.000 60.269.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.722.000 22.393.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.962.000 29.857.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 57.924.000 59.714.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.206.000 2.279.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.030.000 11.395.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 13/7/2026

Tại thời điểm 9h10 ngày 13/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 58,35 USD/ounce; giảm 1,40 USD/ounce (-2,29%) so với sáng qua.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm xuống dưới 59 USD/ounce, tiếp tục đà giảm từ tuần trước khi các cuộc tấn công tên lửa mới giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên kỳ vọng về việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Rạng sáng 12/7, quân đội Mỹ tiếp tục không kích nhằm vào Iran, đánh dấu đợt tấn công thứ ba trong tuần qua, nhằm đáp trả việc Iran nổ súng vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz. Tehran tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa "cho đến khi có thông báo mới", mặc dù tuyên bố này đã bị Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bác bỏ.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến ​​được công bố trong tuần này để có thêm manh mối về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm.