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Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?

(VTC News) -

Trận lũ quét tràn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cướp đi nhiều sinh mạng, cuốn phăng nhà cửa, vùi lấp đồng ruộng, để lại cảnh hoang tàn chưa từng có.

Bích Ngọc
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