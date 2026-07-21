Hơn 300 người căng mình khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển Gia Lai

Toàn cảnh vụ cháy rừng phòng hộ trên diện rộng xảy ra tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai
Tối 21/7, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Môi trưởng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng tỉnh cơ bản khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển tại Tiểu khu 150, thuộc xã Phù Mỹ Đông.
Trước đó chiều cùng ngày, dưới thời tiết khô nóng, gió biển thổi mạnh, rừng phòng hộ ven biển thuộc Tiểu khu 150 tại xã Phù Mỹ Đông cháy lan trên diện rộng, nguy cơ uy hiếp trực tiếp đến khu vực sản xuất và sinh hoạt của người dân lân cận, đặc biệt là khu vực làng biển Tân Phụng.
Trước nguy cơ ngọn lửa tiếp tục lan rộng, lực lượng chức năng xã Phù Mỹ Đông qua hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin, yêu cầu người dân gần khu vực cháy chủ động phương án, sẵn sàng di dời khi có yêu cầu của cơ quan chức năng .
Hơn 300 người, chủ yếu các lực lượng vũ trang được huy động chia thành nhiều mũi để ngăn lửa lan vào khu dân cư và khoanh vùng, dập tắt đám cháy.
Các tuyến đường vào khu vực có cháy dều được lực lượng chức năng phong tỏa, đảm bảo an toàn cho người dân.
Lửa và khói bao trùm hàng trăm ha rừng dương, phòng hộ ven biển.
Từ xa quan sát, những cột khói từ đám cháy dày đặc, cao hàng trăm mét.
Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ khẩn cấp những hộ dân khu vực cháy di dời đến nơi an toàn.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, vụ cháy bùng phát từ ngày 20/7, được các lực lượng chữa cháy ngay sau khi phát hiện.
Tuy nhiên, đến ngày 21/7, lửa bùng phát trở lại, lan rộng trên diện tích rừng hàng trăm hécta, đe dọa 2 khu vực dân cư ven biển.