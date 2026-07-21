Hơn 300 người căng mình khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển Gia Lai

Trước nguy cơ ngọn lửa tiếp tục lan rộng, lực lượng chức năng xã Phù Mỹ Đông qua hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin, yêu cầu người dân gần khu vực cháy chủ động phương án, sẵn sàng di dời khi có yêu cầu của cơ quan chức năng .