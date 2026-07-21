Quảng Ngãi khảo sát các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 21/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - cùng đoàn công tác khảo sát thực địa một số vị trí liên quan đến thông tin hài cốt liệt sĩ do các nhóm nghiên cứu và nhân chứng lịch sử cung cấp trên địa bàn xã Đăk Pék và Dục Nông.

Đoàn công tác khảo sát các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Tại các địa bàn trên, Đoàn trực tiếp kiểm tra, khảo sát và đối chiếu các vị trí được xác định qua hồ sơ lưu trữ, bản đồ, sơ đồ tác chiến và thông tin do các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp; đánh giá hiện trạng địa hình, khả năng tổ chức tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.

Qua khảo sát thực địa các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék và Dục Nông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chỉ đạo tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin, xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập bảo đảm khoa học, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch "500 ngày đêm".

Trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng phương án khảo sát, tìm kiếm, quy tập phù hợp, bảo đảm khoa học, chặt chẽ và hiệu quả, sớm tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với thân nhân, đồng đội.

Hôm qua (20/7), tại khu vực hang Đá Sập, xã Hà Nha, lực lượng chức năng Đà Nẵng tiếp tục tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Theo đó, trong quá trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, bóc tách từng lớp đất, đá tại khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện các phần xương, mảnh vải, nút áo và nhiều dấu tích còn sót lại sau chiến tranh.

Đáng chú ý, trong 2 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện, có 1 hài cốt các phần xương còn tương đối nguyên vẹn; hài cốt còn lại cũng còn nhiều mẫu xương bảo đảm điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác minh danh tính theo quy định.

Ngay sau khi phát hiện, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức cất bốc, bảo quản hài cốt và di vật theo đúng quy trình; đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, tìm kiếm tại các khu vực lân cận.