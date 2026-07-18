Thanh khoản giảm thấp nhất một tháng qua, chứng khoán đi về đâu tuần tới?

(VTC News) -

Trước diễn biến này, câu hỏi đặt ra là tuần tới và tháng tiếp theo, thị trường chứng khoán diễn biến thế nào?

Vì sao thanh khoản thấp?

Đại diện nhiều công ty chứng khoán nhận xét, giao dịch trên thị trường chứng khoán kém sôi động hẳn trong phiên hôm qua 17/7. Trừ giờ đầu mở cửa, thanh khoản trên sàn HoSE luôn thấp hơn hàng nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ phiên trước. Tổng giá trị giao dịch cả ngày chỉ đạt hơn 11.600 tỷ đồng, sụt gần 40% so với hôm qua, mức thấp nhất trong khoảng một tháng gần đây.

Dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa lớn. Rổ VN30 chiếm tới hơn 61% thanh khoản. Trong khi đó, các cổ phiếu vừa và nhỏ chủ yếu giao dịch nhỏ giọt.

Cùng với đó, thị trường cũng giảm điểm. Cụ thể, khép lại tuần giao dịch, VN-Index giảm 40,89 điểm (-2,24%) xuống 1.787,45 điểm sau chuỗi phiên chịu áp lực bán mạnh. Trong bối cảnh đó, khối ngoại bán ròng 2.080 tỷ đồng trên toàn thị trường, đánh dấu thêm một tuần rút vốn đáng kể.

Thanh khoản chứng khoán đang thấp nhất trong gần 1 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo giới phân tích, giá trị khớp lệnh được xem là “nhiệt kế” phản ánh sức khỏe của dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Khác với giao dịch thỏa thuận, vốn chủ yếu là các thương vụ chuyển nhượng đã được các bên thống nhất trước, giao dịch khớp lệnh phản ánh trực tiếp cung và cầu trên bảng điện, cũng như mức độ sẵn sàng mua bán của nhà đầu tư.

Nói về hiện tượng nhà đầu tư chứng khoán đang ít giao dịch, chuyên gia Phan Mạnh Hà, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, cho rằng, đây là chuyện đã diễn ra trong vài tháng qua.

“Dòng tiền ngoại bị rút khỏi thị trường, còn nhà đầu tư trong nước cũng dần chuyển sang gửi tiết kiệm. Cùng với đó, dòng tiền cũng chỉ tập trung vào một số nhóm nhất định”, ông Hà nhận xét.

Theo ông Hà, điều này phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cũng nhận định, điều quan trọng nhất không nằm ở việc chỉ số tăng hay một số mã tăng giá mà là mức độ lan tỏa của dòng tiền chưa thực sự mạnh.

Thời gian qua, đà tăng chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu hoặc một số mã vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu vẫn biến động trong biên độ hẹp. Rất có thể điều này khiến nhà đầu tư chưa cảm thấy cơ hội đủ hấp dẫn để giải ngân.

“Bên cạnh đó, sau giai đoạn thị trường biến động mạnh trong những năm gần đây, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Họ có xu hướng chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, chính sách tiền tệ, cũng như triển vọng kinh tế vĩ mô trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Do đó, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp dù chỉ số vẫn có những nhịp hồi phục”, ông Quang nêu ý kiến.

Theo ông Quang, thanh khoản thấp khiến quá trình hình thành xu hướng tăng bền vững trở nên khó khăn hơn. Khi dòng tiền chưa tham gia mạnh, các nhịp tăng thường thiếu sự đồng thuận và dễ xuất hiện áp lực chốt lời khi thị trường hồi phục.

Tuy nhiên, ông Quang cũng nhấn mạnh, ở góc độ tích cực, thanh khoản thấp phản ánh áp lực bán không còn quá lớn. Đây có thể là giai đoạn thị trường tích lũy, tạo nền giá trước khi bước vào một chu kỳ tăng mới nếu xuất hiện các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh như kết quả kinh doanh cải thiện, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp hoặc các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuần tới chứng khoán đi về đâu?

Theo ông Phan Mạnh Hà, trong ngắn hạn thị trường chắc chắn chưa có thay đổi đột phá. “Nhưng từ nay đến cuối năm sẽ có những nguồn lực mới, dòng tiền mới đổ vào thị trường, thúc đẩy thị trường thanh khoản tốt hơn. Tuy nhiên, cần có sự đồng bộ, cộng hưởng từ nhóm đầu tư lẻ đến đầu tư có tổ chức giúp cho thị trường bứt phá”, ông Phan Mạnh Hà nói.

Theo ông Hà, ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư không nên vội vàng xuống tiền. “Nhìn rộng cả thị trường vẫn chưa có những cơn sóng lớn nào. Dù VN-Index có thời điểm tăng mạnh nhưng vẫn chưa đủ tạo sóng để đầu tư”, ông Hà nêu quan điểm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Quang lại cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn diễn biến theo xu hướng tích lũy và phân hóa. Chỉ số có thể xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen khi dòng tiền tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, tăng trưởng lợi nhuận tích cực hoặc được hưởng lợi từ các chính sách mới.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cũng nhận định, điều quan trọng nhất không nằm ở việc chỉ số tăng hay một số mã tăng giá mà là mức độ lan tỏa của dòng tiền chưa thực sự mạnh.

Đây là giai đoạn phù hợp để ưu tiên quản trị rủi ro, lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và giải ngân theo từng phần, thay vì sử dụng đòn bẩy cao hoặc chạy theo các nhịp tăng ngắn hạn.

“Với bối cảnh kinh tế vĩ mô đang dần ổn định và nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng được triển khai, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với triển vọng trung và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông Quang nói.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán VNDirect đưa ra khuyến cáo, nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao nên rà soát danh mục, hạ tỷ trọng tại các cổ phiếu suy yếu hoặc vi phạm hỗ trợ, đồng thời hạn chế sử dụng đòn bẩy. Có thể tận dụng các nhịp hồi lên vùng 1.840 - 1.850 điểm để cơ cấu danh mục.

Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao, VNDirect khuyến cáo chưa nên giải ngân mạnh khi áp lực bán vẫn lan rộng. Có thể giải ngân thăm dò nếu VN-Index ổn định quanh 1.820 - 1.830 điểm hoặc lấy lại vùng 1.840 - 1.850 điểm, ưu tiên cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý II tích cực và dòng tiền rõ ràng.

Nhận định thị trường từ nay đến cuối năm, Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam cho rằng, chất xúc tác cho nửa cuối năm là nâng hạng thị trường.

“FTSE Russell đã xác nhận, ngày 7/4/2026 Việt Nam đủ điều kiện nâng lên thị trường mới nổi thứ cấp, hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Ước tính, dòng vốn thụ động khoảng 742,2 triệu USD sẽ giải ngân từ thời điểm này, trong đó các cổ phiếu như BID, VCB chiếm tỷ trọng cao trong rổ dự kiến.

Với việc khối ngoại đã bán ròng kỷ lục trong nửa đầu năm theo ghi nhận của NSI, sự kiện nâng hạng được kỳ vọng trở thành chất xúc tác đảo chiều dòng vốn ngoại sau một chu kỳ dài rút ròng”, Mirae Asset Việt Nam nhận định.

Về kịch bản thị trường, VNDIRECT dự báo VN-Index đạt khoảng 2.014 điểm vào cuối năm 2026, tăng 12,8% so với cuối năm 2025, tương ứng P/E mục tiêu 13,5 lần - chiết khấu 12% so với bình quân 10 năm để phản ánh rủi ro bên ngoài - trên nền lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết HoSE tăng 21%. Thanh khoản bình quân được kỳ vọng đạt 34.000 tỷ đồng/phiên, tăng 16% so với năm 2025, nhờ giao dịch xuyên trưa, hệ thống KRX và dòng tiền mới sau nâng hạng.