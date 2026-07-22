Từ ngày mai miền Bắc mưa lớn trở lại, Lai Châu và 5 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khu vực phía Đông của Philippines đang có một vùng áp thấp.

Khoảng 23/7, vùng áp thấp này khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 24-25/7, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, xác suất khoảng 70% và nguy cơ di chuyển vào khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7. Nếu bão hình thành, đây sẽ là cơn bão thứ 2 hoạt động trên khu vực biển Đông trong năm 2026.

Mưa lớn sắp xuất hiện trở lại nhiều hơn ở miền Bắc, nguy cơ lũ quét, sạt lở. (Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu)

Khoảng 23-25/7, đợt mưa diện rộng khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn ở Bắc Bộ, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, trọng tâm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trước khi hứng mưa lớn diện rộng, chiều tối và đêm nay 22/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, nhận định biến đổi thời tiết trong 3-10 ngày tới tại miền Trung và miền Nam, cơ quan khí tượng cho hay, Nghệ An đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Khoảng từ 25-26/7, khu vực này mưa rào và rải rác dông, tập trung phần nhiều vào chiều và tối, cục bộ mưa to.