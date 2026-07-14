Báo Anh bày kế hóa giải Messi, thắng Argentina ở bán kết World Cup 2026

(VTC News) -

Ngày 16/7, Anh sẽ đối đầu với Argentina ở vòng bán kết World Cup 2026. Dù là đương kim vô địch thế giới, Argentina không phải là tập thể không thể bị đánh bại. Đội bóng đã nhiều lần bộc lộ những điểm yếu trước Cape Verde, Ai Cập và đặc biệt là Thụy Sỹ. Theo truyền thông Anh, nếu muốn vượt qua Argentina để giành vé vào chung kết, huấn luyện viên Thomas Tuchel cùng các học trò sẽ phải khai thác tối đa những điểm yếu của đối thủ, đồng thời hạn chế sức ảnh hưởng của Lionel Messi.

Ngay cả trong trận tứ kết với Thụy Sỹ - một trong những màn trình diễn kém nổi bật nhất của Messi kể từ đầu giải - siêu sao người Argentina vẫn để lại nhiều dấu ấn. Messi hiện thi đấu như một tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2 của HLV Scaloni. Anh không còn di chuyển liên tục như thời kỳ đỉnh cao.

Dù là đương kim vô địch thế giới, Argentina vẫn để lộ điểm yếu tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Thống kê cho thấy Messi dành khoảng 60% thời gian của trận đấu để đi bộ và khoảng 20% thời gian gần như đứng yên. Tuy nhiên, chỉ cần bóng đến chân trong khoảng 20% thời gian còn lại, anh vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt. Chìa khóa nằm ở việc bịt kín khu vực trung lộ - nơi Messi thường hay hoạt động nhất.

Theo Telegraph, Messi cũng mang đến cơ hội cho đối thủ. Tại World Cup năm nay, anh gần như không tham gia phòng ngự khi đội nhà mất bóng, thường giữ sức để chờ thời cơ phản công. Điều đó giúp các tiền vệ đối phương có thêm khoảng trống ở trung lộ. Granit Xhaka và Remo Freuler đã tận dụng rất tốt điều này, và tuyển Anh hoàn toàn có thể kỳ vọng Declan Rice cùng Elliot Anderson sẽ làm được điều tương tự.

Tuy nhiên, chỉ tập trung vào Messi là chưa đủ. Argentina còn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng quyết định trận đấu. Julian Alvarez vừa lấy lại phong độ bằng siêu phẩm vào lưới Thụy Sĩ, trong khi Lautaro Martinez tiếp tục chứng minh giá trị của mình với bàn thắng sau khi vào sân từ ghế dự bị. HLV Scaloni cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng chiều sâu đội hình là một trong những vũ khí lớn nhất của Argentina.

Ở tuyến giữa, Leandro Paredes hiện đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, tạo điều kiện cho Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez dâng cao hơn. Tuy nhiên, cả hai cùng Rodrigo De Paul đều chơi không đúng phong độ trước Thụy Sỹ.

Một điểm yếu khác của Argentina nằm ở khả năng tranh chấp và phòng ngự biên. Sau trận thắng Thụy Sỹ, chính HLV Scaloni thừa nhận đội bóng của ông có nhiều vấn đề trong những pha tranh chấp tay đôi. Ngoại trừ Paredes, hàng tiền vệ Argentina không thực sự mạnh trong những trận đấu giàu va chạm. Nếu Granit Xhaka và Remo Freuler có thể áp đảo họ về thể lực, tuyển Anh cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Declan Rice và Elliot Anderson, mặc dù điều đó sẽ cần đến nỗ lực của cả đội.

HLV Thomas Tuchel cùng các học trò sẽ cần khai thác tối đa những điểm yếu của đối thủ, đồng thời hạn chế sức ảnh hưởng của Lionel Messi. (Ảnh: Reuters)

Khi có bóng, Argentina cũng bộc lộ nhiều khoảng trống ở hai cánh. Các hậu vệ biên của họ không thuộc nhóm hàng đầu thế giới và thường xuyên để lộ khoảng trống phía sau. Dan Ndoye liên tục khai thác khu vực này trước khi ghi bàn gỡ hòa cho Thụy Sỹ. Đây sẽ là cơ hội để Anthony Gordon cùng các cầu thủ chạy cánh của tuyển Anh phát huy tốc độ.

Ngoài ra, Argentina còn có xu hướng đánh mất sự tập trung sau khi dẫn trước. Họ nhiều lần giảm nhịp độ, xử lý bóng thiếu an toàn và tạo điều kiện để đối phương gây sức ép. Nếu duy trì cường độ pressing trong suốt trận đấu, tuyển Anh hoàn toàn có thể khiến Argentina mắc sai lầm.

"Tam sư" cũng cần đặc biệt cảnh giác với các tình huống cố định. Messi vẫn là một trong những chân chuyền xuất sắc nhất thế giới và Argentina đã nhiều lần ghi bàn từ các pha bóng chết tại World Cup 2026. Trong khi đó, hàng thủ của Anh từng bộc lộ sự lúng túng khi chống phạt góc ở trận gặp Na Uy.