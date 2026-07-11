Thủ môn Thụy Sỹ tiết lộ bí kíp, báo Argentina lo cho Messi

(VTC News) -

Gregor Kobel trở thành người hùng của Thụy Sỹ khi cản phá cú sút của Camilo Hernandez trong loạt luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2026, góp công giúp đội nhà đánh bại Colombia. Trước trận tứ kết gặp Argentina, thủ môn 28 tuổi công khai bí quyết giúp anh tăng khả năng bắt phạt đền. Đây có thể là lời cảnh báo dành cho Lionel Messi, người đã hai lần sút hỏng từ chấm 11 m tại giải đấu năm nay.

Gregor Kobel là thủ môn có kỹ năng cản phá phạt đền xuất sắc. (Ảnh: Reuters)

Argentina bước vào trận tứ kết trong bối cảnh những quả phạt đền trở thành vấn đề đáng lo ngại. Messi ghi 8 bàn tại World Cup 2026 nhưng không thành công trong cả hai lần thực hiện phạt đền. Tính trong 6 kỳ World Cup đã tham dự, đội trưởng Argentina sút hỏng 4 trong 8 quả phạt đền.

Kobel cho biết anh áp dụng một số phương pháp đặc biệt khi đối mặt với các cú sút từ khoảng cách 11 m. Thủ môn của Dortmund không giấu chiến thuật trước truyền thông, ngay cả khi Thụy Sỹ chuẩn bị chạm trán nhà đương kim vô địch Argentina.

"Mỗi trận đấu tại World Cup lại được sử dụng bóng mới, bóng phủ lớp nhựa và khi ướt sẽ trơn như được bôi xà phòng. Đây là lý do tôi dùng Vaseline bôi lên găng tay để có độ bám tốt hơn. Tôi cũng không bao giờ xem thống kê về hướng sút phạt đền của đối phương. Tôi chỉ ra quyết định dựa vào trực giác và một phần nào đó là từ các thống kê. Nhưng với tôi thì trực giác quan trọng hơn", Gregor Kobel cho biết.

Việc bôi Vaseline lên găng tay để tăng độ bám không phải điều hiếm gặp đối với các thủ môn hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Kobel còn gây chú ý khi khẳng định anh chủ yếu phán đoán hướng sút bằng trực giác, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu của đối thủ.

Kobel duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Dortmund và giành vị trí bắt chính tại đội tuyển Thụy Sỹ từ năm 2024, sau khi đàn anh Yann Sommer chia tay đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2026, anh thực hiện 16 pha cứu thua và mới để thủng lưới 3 bàn.

TyC Sport, trang tin uy tín của Argentina, bình luận: "Cuối cùng, Lionel Messi và các đồng đội sẽ phải tính đến những mánh khóe của Gregor Kobel. Thủ thành này mang theo tám đôi găng tay đến giải đấu vì anh ấy sử dụng một đôi khác nhau cho mỗi trận đấu và sẽ cần chúng nếu anh ấy vào đến chung kết. Anh ta đã có sự chuẩn bị cho loạt sút luân lưu trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ".

Cuộc đọ sức giữa Argentina và Thụy Sỹ diễn ra lúc 4h ngày 12/7, theo giờ Việt Nam.