Giá tiêu hôm nay 29/7: Lên cao nhất 142.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá tiêu trong nước nối dài đà tăng

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng so với phiên trước. Trong đó, Gia Lai, Đồng Nai và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 139.000 đồng/kg, 139.000 đồng/kg và 141.000 đồng/kg. Lâm Đồng và TP.HCM tăng 500 đồng/kg, đạt 142.000 đồng/kg và 139.000 đồng/kg. Mặt bằng giá thu mua hồ tiêu hiện dao động 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Trước đó, trong phiên 28/7, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và TP.HCM cùng tăng 500 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch lên 138.000 - 141.500 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk giữ ổn định ở 140.000 đồng/kg. Sau phiên này, Lâm Đồng dẫn đầu với 141.500 đồng/kg, Gia Lai và Đồng Nai cùng đạt 138.000 đồng/kg, còn TP.HCM ở mức 138.500 đồng/kg.

Trong các phiên 25 - 27/7, thị trường tiêu đi ngang với mặt bằng giá duy trì ở mức 137.500 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể, Lâm Đồng giữ ở 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk 140.000 đồng/kg, TP.HCM 138.000 đồng/kg, Đồng Nai 137.500 đồng/kg và Gia Lai 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu trong nước từ 25 - 29/7/2026

Địa phương 25 - 27/7 (đồng/kg) 28/7 (đồng/kg) 29/7 (đồng/kg) Lâm Đồng 141.000 141.500 142.000 Đắk Lắk 140.000 140.000 141.000 Gia Lai 137.000 138.000 139.000 Đồng Nai 137.500 138.000 139.000 TP.HCM 138.000 138.500 139.000

Giá hồ tiêu trong nước nối dài đà tăng trong phiên 29/7. (Ảnh minh họa: VOV)

Giá tiêu thế giới duy trì ổn định phiên thứ sáu liên tiếp

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 29/7, giá tiêu thế giới tiếp tục đi ngang, đánh dấu sáu phiên liên tiếp không ghi nhận biến động.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok đạt 9.404 USD/tấn.

Giá hồ tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, với tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 12.200 USD/tấn.

Giá hồ tiêu Brazil giữ ổn định, với tiêu đen ASTA 570 ở 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Trong đó, tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l được niêm yết lần lượt ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA ở mức 8.250 USD/tấn.

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 29/7/2026

Quốc gia Loại tiêu Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen 6.823 Tiêu trắng 9.404 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.700 Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Tiêu trắng ASTA 12.200 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Tiêu đen 550 g/l 6.050 Tiêu trắng ASTA 8.250

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.