Giá tiêu hôm nay 25/7: Trong nước đi ngang sau phiên tăng, thế giới ổn định

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 25/7 không ghi nhận biến động. Giá thu mua hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục nằm trong khoảng 137.500-141.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 141.000 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg. TP.HCM giữ ở mức 138.000 đồng/kg, còn Đồng Nai và Gia Lai cùng được thu mua với giá 137.500 đồng/kg.
Trước đó, trong phiên 24/7, thị trường đồng loạt tăng nhẹ sau bốn phiên đi ngang. Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai cùng tăng 500 đồng/kg, qua đó thiết lập mặt bằng giá hiện tại, trong khi Đắk Lắk tiếp tục ổn định ở 140.000 đồng/kg.
Bảng giá tiêu trong nước từ 23/7 - 25/7
|
Địa phương
|
23/7
|
24/7
|
25/7
|
Đơn vị
|
Lâm Đồng
|
140.500
|
141.000
|
141.000
|
đồng/kg
|
Đắk Lắk
|
140.000
|
140.000
|
140.000
|
đồng/kg
|
TP.HCM
|
137.500
|
138.000
|
138.000
|
đồng/kg
|
Đồng Nai
|
137.000
|
137.500
|
137.500
|
đồng/kg
|
Gia Lai
|
137.000
|
137.500
|
137.500
|
đồng/kg
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 25/7, giá hồ tiêu thế giới không ghi nhận biến động mới.
Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 5.700 USD/tấn. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Muntok duy trì ở mức 9.404 USD/tấn.
Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA và tiêu trắng ASTA không thay đổi, lần lượt đạt 9.300 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.
Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang, với tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn.
Theo số liệu từ IPC, Ấn Độ đã nhập khẩu 2.348 tấn hồ tiêu trong tháng 5/2026 với kim ngạch 15,4 triệu USD, tăng mạnh so với tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp lớn nhất với 1.293 tấn, chiếm hơn 55% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu và gần gấp đôi so với tháng 4.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, Ấn Độ nhập gần 9.900 tấn hồ tiêu, trị giá 68 triệu USD, giảm hơn 45% cả về sản lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Dù lượng xuất khẩu sang Ấn Độ giảm gần 30%, Việt Nam vẫn dẫn đầu thị phần với gần 40% tổng lượng nhập khẩu của nước này.
Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 25/7/2026
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Biến động
|
Indonesia
|
Tiêu đen
|
6.823
|
Không đổi
|
Tiêu trắng
|
9.404
|
Không đổi
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.700
|
Không đổi
|
Malaysia
|
Tiêu đen ASTA
|
9.300
|
Không đổi
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.200
|
Không đổi
|
Việt Nam
|
Tiêu đen 500 g/l
|
5.970
|
Không đổi
|
Tiêu đen 550 g/l
|
6.050
|
Không đổi
|
Tiêu trắng ASTA
|
8.250
|
Không đổi
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.