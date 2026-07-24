Giá tiêu hôm nay 24/7: Trong nước tăng nhẹ, thế giới đi ngang

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay 24/7 nhích nhẹ sau bốn phiên liên tiếp đi ngang. Giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động từ 137.500 - 141.000 đồng/kg.
Lâm Đồng tiếp tục có giá cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg sau khi tăng 500 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai cũng đồng loạt tăng 500 đồng/kg, lần lượt lên 138.000 đồng/kg, 137.500 đồng/kg và 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk giữ nguyên ở mức 140.000 đồng/kg.
Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 24/7/2026
|
Địa phương
|
Giá (đồng/kg)
|
Biến động (đồng/kg)
|
Lâm Đồng
|
141.000
|
+500
|
Đắk Lắk
|
140.000
|
Không đổi
|
TP.HCM
|
138.000
|
+500
|
Gia Lai
|
137.500
|
+500
|
Đồng Nai
|
137.500
|
+500
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 24/7, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung ổn định so với phiên trước.
Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch ở mức 5.700 USD/tấn, sau khi giảm 1,75% trong phiên trước. Tại Indonesia, tiêu đen Lampung và tiêu trắng Muntok lần lượt ở mức 6.823 USD/tấn và 9.404 USD/tấn.
Trong khi đó, giá tiêu tại Malaysia không ghi nhận biến động, với tiêu đen Kuching ASTA ở mức 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng đi ngang, gồm tiêu đen loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l đạt 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở mức 8.250 USD/tấn.
Về tình hình sản xuất và xuất khẩu tiêu Việt Nam, theo Báo cáo tình hình sản xuất, giá cả thị trường nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước đã thu hoạch khoảng 267.300 tấn hạt tiêu các loại. Theo Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 7/2026, xuất khẩu hạt tiêu đạt khoảng 1,02 tỷ USD.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 24/7/2026
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Biến động so với phiên trước
|
Indonesia
|
Tiêu đen
|
6.823
|
Đi ngang
|
Tiêu trắng
|
9.404
|
Đi ngang
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.700
|
Đi ngang
|
Malaysia
|
Tiêu đen ASTA
|
9.300
|
Đi ngang
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.200
|
Đi ngang
|
Việt Nam
|
Tiêu đen 500 g/l
|
5.970
|
Đi ngang
|
Tiêu đen 550 g/l
|
6.050
|
Đi ngang
|
Tiêu trắng ASTA
|
8.250
|
Đi ngang
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.