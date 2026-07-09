Tuyển thủ Thụy Sỹ: Đấu với Messi xong có thể giải nghệ luôn

(VTC News) -

"Tôi sắp được thi đấu với Messi, giờ tôi có thể giải nghệ rồi", Zeki Amdouni - tuyển thủ Thụy Sỹ đăng tài trên trang cá nhân. Cảm xúc của Amdouni đến khi Thụy Sỹ giành chiến thắng nghẹt thở trước Colombia sau loạt sút luân lưu đầy may rủi ở vòng 1/8 FIFA World Cup 2026. Đại diện châu Âu đụng độ đội tuyển Argentina ở tứ kết. Rõ ràng Thụy Sỹ bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều trong màn đọ sức với đương kim vô địch của giải.

Messi nhận được sự tôn trọng lớn từ đồng nghiệp.

Không rõ Zeki Amdouni nói đùa hay thật, nhưng điều này cho thấy cảm xúc phấn khích khi được gặp ngôi sao hàng đầu thế giới như Messi. Amdouni sinh năm 2000, mới chỉ 26 tuổi và còn có thể nỗ lực đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Chấn thương chính là rào cản lớn nhất của tiền vệ đang chơi cho Burnley.

Từng ra mắt đội tuyển quốc gia 4 năm trước, Amdouni vẫn không tạo ra sức bật đủ lớn trong sự nghiệp. Anh không còn có tên trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên trưởng Murat Yakin. Trận đấu với Argentina trở thành cơ hội với Amdouni. Nếu thi đấu tốt và tỏa sáng, anh lại có thêm cơ hội vượt qua rào cản của chính bản thân mình.

Tại World Cup 2026, Messi có 8 bàn thắng và 1 đường chuyền cho đồng đội lập công. Trong những trận đấu vừa qua, Messi luôn nhận được sự quan tâm lớn từ các cầu thủ đối phương.

Sau trận thắng Jordan ở vòng bảng - cuộc đọ sức Messi ngồi dự bị nhưng vẫn ghi một bàn, nhiều cầu thủ Jordan lựa chọn tấm ảnh tranh bóng, đứng cạnh Messi để đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Ở vòng 1/16, rất nhiều cầu thủ của đội tuyển Cape Verde đứng đợi Messi hoàn thành phần trả lời phỏng vấn để có thể chụp ảnh lưu niệm và xin chữ kí.

Lionel Messi đang ở giai đoạn đẹp nhất trong những chương cuối cùng của sự nghiệp. Đội tuyển Argentina có nhiều cơ hội bạo vệ thành công ngôi vương World Cup.