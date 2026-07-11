HLV Argentina: Messi vẫn tiếp tục đá phạt đền nếu muốn

(VTC News) -

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Thụy Sỹ ngày 12/7, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina khẳng định Messi vẫn là lựa chọn trên chấm 11 m, dù anh đã đá hỏng 2 quả tại World Cup 2026.

"Chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể thực hiện phạt đền, nhưng nếu Messi muốn thì người đá vẫn sẽ là cậu ấy", HLV Scaloni nói.

Nhà cầm quân 48 tuổi cũng đánh giá cao tình trạng thể lực của Messi ở tuổi 39: "Messi gần như luôn di chuyển với cường độ tương đương trong các trận đấu. Không phải cậu ấy chạy nhiều hay ít hơn trước. Điều khác biệt là các pha xử lý của cậu ấy luôn hiệu quả và cả đội luôn sẵn sàng hỗ trợ. Về mặt thể lực, đúng là Messi đã có sự chuẩn bị kỹ càng cùng huấn luyện viên thể lực riêng và điều đó thật sự mang lại hiệu quả".

HLV Lionel Scaloni khẳng định Messi vẫn là lựa chọn trên chấm 11 m. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng cho rằng những người từng chứng kiến Messi thời đỉnh cao ở Barcelona đều hiểu vì sao tiền đạo này vẫn duy trì đẳng cấp đặc biệt sau gần hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp.

"Tôi không nghĩ các chỉ số chuyên môn của cậu ấy thay đổi quá nhiều. Điều rõ ràng nhất là Messi đang cống hiến tất cả những gì mình có. Thierry Henry từng nói rất đúng. Khi Messi thi đấu với tất cả khả năng và cảm nhận được cơ hội tạo ra nguy hiểm, cậu ấy là một cỗ máy. Điều đó không khiến tôi bất ngờ. Có thể nhiều người nghĩ rằng ở tuổi 39, cậu ấy sẽ không còn duy trì đẳng cấp nữa.

Theo tôi, chừng nào còn muốn thi đấu thì cậu ấy vẫn sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tất nhiên sẽ đến lúc 50 tuổi và mọi chuyện không còn như vậy. Nhưng những người chứng kiến cậu ấy tập luyện hằng ngày đều hiểu. Thậm chí tôi còn không dám tưởng tượng Messi ở tuổi 23 hay 24 dưới thời Guardiola tại Barcelona xuất sắc đến mức nào. Chúng tôi đã nhiều lần nói về điều đó với ban huấn luyện. Những người từng thi đấu cùng Messi thời điểm ấy đều kể rằng cậu ấy phi thường ra sao", ông nhận định.

Video: Messi sút trượt quả phạt đền trong trận với Áo

Bên cạnh vấn đề liên quan đến Messi, HLV Scaloni phủ nhận hoàn toàn các ý kiến cho rằng Argentina nhận được sự ưu ái từ trọng tài tại World Cup 2026.

"Từ năm 1986 đến giờ người ta vẫn luôn nói Argentina được trọng tài ưu ái. Chuyện này không phải mới xuất hiện. Từ khi tôi biết xem bóng đá đã luôn có những lời chỉ trích như vậy. Chúng tôi dùng điều đó để nhắc các cầu thủ rằng luôn có những người không muốn Argentina chiến thắng.

Điều đó là bình thường, cũng giống như sẽ có người không muốn đội tuyển khác vô địch. Có điều với Argentina, có lẽ số người muốn chúng tôi thua nhiều hơn vì chúng tôi là nhà đương kim vô địch. Các cầu thủ đều biết điều đó và chúng tôi biến nó thành động lực để họ thi đấu quyết tâm hơn", HLV Scaloni chia sẻ.

Ông cho rằng với việc VAR được áp dụng để hỗ trợ các trọng tài tại World Cup 2026, việc thiên vị một đội bóng gần như không thể xảy ra.

"Với VAR và những quy định hiện nay, rất khó để ai đó được ưu ái. Trong khóa tập huấn trước World Cup, chúng tôi được giải thích rất rõ mọi tình huống và tất cả đều được áp dụng thống nhất. Tình huống Lisandro Martinez bị giẫm chân là phạm lỗi, dù nhẹ hay mạnh. Không có pha đổi quyền kiểm soát bóng nên bàn thắng phải bị hủy. Không có cách diễn giải nào khác cả", ông khẳng định.