(VTC News) -

Trận Argentina vs Thụy Sỹ diễn ra lúc 8h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) tại sân Arrowhead Stadium, Kansas City (Mỹ). Siêu máy tính của Opta tính toán tỷ lệ thắng trận Argentina vs Thụy Sỹ với 57,1% khả năng nhà đương kim vô địch thắng trong 90 phút; Thụy Sỹ đạt 18,7%, còn tỷ lệ hòa là 24,2%.

Argentina vượt qua 2 trận knock-out căng thẳng hơn dự đoán. Họ thắng Cape Verde 3-2 trong hiệp phụ, rồi ngược dòng hạ Ai Cập 3-2 dù bị dẫn 0-2 tới phút 78. Trong khi đó, Thụy Sỹ tiến từng bước chắc chắn sau khi vượt qua vòng bảng không mấy nổi bật.

Thông tin nhanh trận Argentina vs Thụy Sỹ Thời gian: 8h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) Sân: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Argentina vs Thụy Sỹ

Argentina đã thắng cả 5 trận tại World Cup 2026, nhưng 2 vòng knock-out gần nhất không còn là hình ảnh kiểm soát trơn tru như vòng bảng. Đội bóng của Lionel Scaloni để Cape Verde gỡ hòa 2 lần, sau đó phải cần tới cú ngược dòng muộn trước Ai Cập để tránh bi kịch.

Argentina đấu với Thụy Sỹ ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Điểm đáng lo nhất của Argentina nằm ở hàng thủ. Họ mới để đối thủ sút trúng đích 9 lần tại giải, ít thứ hai trong số các đội còn lại sau Tây Ban Nha, nhưng đã thủng lưới 5 bàn. Tỷ lệ thủng lưới trên số cú sút trúng đích phải nhận lên tới 56%, con số rất cao với một ứng viên vô địch.

Thụy Sỹ không tạo cảm giác bùng nổ, nhưng rất khó bị phá vỡ. Đội bóng của Murat Yakin chưa bị dẫn bàn lần nào trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2026, tính cả vòng loại và vòng chung kết. Trước Argentina, họ có thể lùi đội hình, giảm khoảng trống quanh vùng cấm và buộc Messi phải nhận bóng xa khung thành hơn.

Phong độ Argentina

Argentina đang bất bại 11 trận liên tiếp tại World Cup, chuỗi dài nhất lịch sử đội tuyển. Họ cũng ghi ít nhất 2 bàn trong 11 trận World Cup liên tiếp, cân bằng kỷ lục của Uruguay giai đoạn 1930-1954.

Messi tiếp tục kéo Argentina qua các thời điểm khó nhất. Anh đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026, thành tích tốt nhất của một cầu thủ Nam Mỹ trước vòng tứ kết kể từ Ademir của Brazil năm 1950. Bàn gỡ hòa trước Ai Cập cũng giúp Messi ghi bàn ở 6 trận knock-out World Cup liên tiếp.

Messi gồng gánh Argentina vượt qua khó khăn. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, trận gặp Ai Cập cũng để lại vài cảnh báo. Messi đã đá hỏng 2 quả phạt đền tại World Cup 2026. Argentina vẫn có Lautaro Martinez, Julian Alvarez và Enzo Fernandez để chia sẻ đầu ra bàn thắng, nhưng khi thế trận bị kéo chậm, họ vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng Messi tìm ra đường chuyền cuối cùng.

Phong độ Thụy Sỹ

Thụy Sỹ vào tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1954. Sau trận hòa Qatar 1-1, họ thắng Bosnia & Herzegovina 4-1, Canada 2-1, Algeria 2-0 và vượt qua Colombia sau loạt luân lưu. Đội bóng này đã thắng 3 trận liên tiếp tại World Cup trước khi hòa Colombia trong 120 phút.

Cấu trúc phòng ngự là nền tảng chính. Thụy Sỹ giữ sạch lưới 2 trận gần nhất, lần đầu làm được điều này ở World Cup kể từ chuỗi 5 trận sạch lưới kéo dài qua hai kỳ 2006 và 2010. Gregor Kobel là nhân vật lớn ở trận gặp Colombia, khi giữ sạch lưới 120 phút và cản phá thành công trong loạt đá luân lưu.

Thụy Sỹ cần đến luân lưu để vượt qua Colombia ở vòng tứ kết. (Ảnh: Reuters)

Granit Xhaka vẫn là trung tâm của hệ thống. Anh có 75 đường chuyền xuyên tuyến tại World Cup 2026, chỉ kém Rodri, và dẫn đầu giải về số đường chuyền xuyên tuyến ở 1/3 sân cuối với 50 lần. Nếu Xhaka thoát được áp lực từ tuyến giữa Argentina, Thụy Sỹ có thể đưa bóng lên cho Embolo hoặc Ndoye nhanh hơn nhiều.

Thông tin lực lượng Argentina vs Thụy Sỹ

Argentina có lực lượng gần như đầy đủ. Facundo Medina vẫn cần được kiểm tra thêm, nhưng Scaloni có thể dùng Nicolas Tagliafico ở vị trí hậu vệ trái nếu không muốn mạo hiểm. Leandro Paredes chơi tốt trước Ai Cập và có khả năng tiếp tục đá thấp nhất hàng tiền vệ, phía sau Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister.

Thụy Sỹ lo nhiều hơn ở nhóm cầu thủ tấn công. Johan Manzambi vắng mặt trước Colombia vì chấn thương đầu gối và vẫn bỏ ngỏ khả năng trở lại. Michel Aebischer và Luca Jaquez cũng chưa chắc đủ thể trạng. Nếu Manzambi không đá chính, Ardon Jashari có thể tiếp tục được dùng để tăng khả năng kiểm soát bóng cạnh Xhaka và Freuler.

Đội hình dự kiến Argentina vs Thụy Sỹ

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez.

Thụy Sỹ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Thụy Sỹ

Dự đoán Argentina - Thụy Sỹ: Đội nào thắng?

Argentina có nhiều cầu thủ đủ sức xử lý một khoảnh khắc hẹp, nhưng Thụy Sỹ là kiểu đối thủ có thể làm trận đấu trôi rất lâu mà không mở ra nhiều cơ hội sạch. Sau 2 trận knock-out liên tiếp phải căng sức, nhà đương kim vô địch khó duy trì nhịp pressing cao trong suốt 90 phút.

Thụy Sỹ có thể khiến Argentina sốt ruột bằng cự ly đội hình ngắn và các pha thoát bóng qua Xhaka. Vấn đề là họ không có đầu ra bàn thắng ổn định như Argentina. Embolo vừa trải qua trận gặp Colombia không có cú sút nào và chỉ chạm bóng 1 lần trong vùng cấm đối phương.

Một trận đấu chặt, ít bàn và được quyết định bởi chất lượng xử lý cuối cùng là kịch bản hợp lý. Argentina vẫn có Messi, và sự khác biệt ấy đủ lớn ở các trận knock-out kiểu này.

Dự đoán kết quả: Argentina 1-0 Thụy Sỹ.