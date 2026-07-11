Thống kê đáng chú ý trận Argentina vs Thụy Sỹ: Messi lập thêm kỷ lục

(VTC News) -

Trận Argentina vs Thụy Sỹ diễn ra lúc 8h ngày 12/7 theo giờ Việt Nam tại Arrowhead Stadium, Kansas City. Đội thắng trong cặp đấu này gặp Na Uy hoặc Anh ở bán kết. Dữ liệu thống kê trước trận giúp các mô hình máy tính đưa ra dự đoán tỷ lệ thắng trận Argentina vs Thụy Sỹ nghiêng về nhà đương kim vô địch.

Thống kê đáng chú ý trận Argentina vs Thụy Sỹ

Đội tuyển Argentina bất bại 11 trận gần nhất tại World Cup, với 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây là chuỗi bất bại dài nhất của đội tuyển Argentina trong lịch sử giải đấu.

Messi thiết lập những cột mốc mới mỗi lần ra sân ở World Cup. (Ảnh: Reuters)

Argentina đang hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại World Cup. Đội bóng Nam Mỹ chưa từng thắng 6 trận World Cup liên tiếp trong lịch sử. Argentina thắng 9 trong 11 trận knock-out gần nhất tại World Cup. Đội bóng có biệt danh Albiceleste ghi bàn trong 14 trận World Cup liên tiếp (dài nhất lịch sử đội bóng tại đấu trường này).

Argentina đã ghi 14 bàn tại World Cup 2026. Đội bóng của Lionel Scaloni ghi từ 2 bàn trở lên trong 11 trận World Cup liên tiếp, cân bằng kỷ lục của Uruguay trong giai đoạn 1930-1954.

Argentina để thủng lưới 5 bàn tại World Cup 2026, trong đó 4 bàn đến ở các trận knock out. Argentina mới đối mặt 9 cú sút trúng đích tại World Cup 2026, nhưng đã thủng lưới 5 bàn từ các cú sút này (56%).

Lionel Messi ghi bàn trong 9 trận World Cup liên tiếp. Đây là kỷ lục của giải đấu. Messi ghi bàn trong 6 trận knock-out World Cup liên tiếp, tính từ World Cup 2022. Messi có 8 bàn từ 17 cú sút trúng đích tại World Cup 2026. Anh cũng tạo ra 15 cơ hội cho đồng đội.

Messi đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026. Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ Nam Mỹ trước vòng tứ kết World Cup, chỉ kém mốc 9 bàn của Ademir cho Brazil tại World Cup 1950. Nếu ra sân trước Thụy Sỹ, Messi có thể trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 15 trận tại vòng knock-out World Cup.

Thụy Sỹ lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sỹ vào tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1954. Đội bóng này chưa từng vào bán kết giải đấu. Đội tuyển Thụy Sỹ mới thua 1 trong 19 trận quốc tế gần nhất, với 11 chiến thắng và 7 trận hòa. Họ bất bại 5 trận gần nhất tại World Cup, cân bằng chuỗi bất bại dài nhất của họ ở giải đấu này.

Thụy Sỹ là đội duy nhất chưa từng bị dẫn bàn trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2026, tính cả vòng loại và vòng chung kết. Thụy Sỹ mới thủng lưới 3 bàn tại World Cup 2026. Gregor Kobel có 16 pha cứu thua sau 5 trận.

Granit Xhaka có 75 đường chuyền xuyên tuyến tại World Cup 2026. Chỉ Rodri của Tây Ban Nha có thống kê cao hơn. Xhaka có 50 đường chuyền xuyên tuyến vào 1/3 cuối sân, nhiều nhất trong số các cầu thủ dự World Cup 2026.

Breel Embolo tham gia trực tiếp vào 13 bàn trong 17 trận gần nhất cho đội tuyển Thụy Sỹ, gồm 11 bàn và 2 kiến tạo.

Argentina và Thụy Sỹ đều có 100% số trận tại World Cup 2026 vượt mốc 0,5 bàn và 1,5 bàn. Argentina có 80% số trận tại World Cup 2026 vượt mốc 2,5 bàn. Tỷ lệ này của Thụy Sỹ là 60%. Argentina có 60% số trận vượt mốc 3,5 bàn. Tỷ lệ này của Thụy Sỹ là 40%.

Argentina có 20% số trận vượt mốc 1,5 bàn trong hiệp 1. Tỷ lệ này của Thụy Sỹ là 0%.

Argentina ghi bàn trong cả 2 hiệp ở 60% số trận tại World Cup 2026. Tỷ lệ này của Thụy Sỹ là 20%. Argentina thủng lưới trong cả 2 hiệp ở 20% số trận tại World Cup 2026. Thụy Sỹ chưa có trận nào thủng lưới trong cả 2 hiệp.

6 trong 7 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina có bàn thắng cho cả hai đội.

Argentina nhận 4 bàn thua trong 2 trận gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sỹ

Argentina và Thụy Sỹ từng gặp nhau 7 lần trên mọi đấu trường. Argentina thắng 5 trận, hòa 2 trận và chưa từng thua Thụy Sỹ.

Argentina thắng cả 2 lần gặp Thụy Sỹ tại World Cup. Đội bóng Nam Mỹ thắng 2-0 ở vòng bảng World Cup 1966 và thắng 1-0 sau hiệp phụ ở vòng 1/8 World Cup 2014.

Thụy Sỹ mới thắng 1 trong 10 trận World Cup gặp các đội Nam Mỹ trong thời gian thi đấu chính thức, hòa 3 và thua 6. Chiến thắng duy nhất của Thụy Sỹ trước đại diện Nam Mỹ là trận thắng Ecuador 2-1 tại World Cup 2014.

Argentina thắng 6 trong 8 trận knock-out World Cup gần nhất trước các đội châu Âu.

Dự đoán Argentina vs Thụy Sỹ

Dự đoán Argentina - Thụy Sỹ: Đội nào thắng?

Theo mô hình của Opta, Argentina thắng trong 57,1% số lần mô phỏng trước trận. Khả năng Thụy Sỹ thắng trong 90 phút là 18,7%. Tỷ lệ hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 24,2%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, Argentina vào bán kết trong 69,4% số lần mô phỏng. Tỷ lệ này của Thụy Sỹ là 30,6%.

Nhìn chung, các tính toán tỷ lệ thắng trận Argentina vs Thụy Sỹ của Opta nghiêng về Argentina. Chênh lệch này phản ánh vị thế của đội đương kim vô địch, nhưng Thụy Sỹ vẫn có tỷ lệ đi tiếp 30,6%, mức cao của một đội bị xem là cửa dưới.

Argentina có ưu thế lớn ở hàng công. Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 8 bàn, còn Argentina ghi tối thiểu 2 bàn trong 11 trận World Cup liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của Lionel Scaloni thủng lưới trong 3 trận gần nhất và nhận 5 bàn thua chỉ từ 9 cú sút trúng đích phải đối mặt.

Thụy Sỹ không có sản lượng bàn thắng như Argentina, nhưng có nền tảng phòng ngự tốt hơn. Đội bóng của Murat Yakin chưa từng bị dẫn bàn trong toàn bộ chiến dịch World Cup 2026, mới thủng lưới 3 bàn tại vòng chung kết và có Gregor Kobel đạt 16 pha cứu thua.

Trận đấu có thể lệch về Argentina nếu Messi, Julian Alvarez hoặc Lautaro Martinez mở tỷ số sớm. Ngược lại, Thụy Sỹ có đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co nếu duy trì khối phòng ngự thấp, giảm khoảng trống giữa các tuyến và tận dụng kinh nghiệm của Xhaka ở trung tuyến.

Các chỉ số bàn thắng cho thấy Argentina thường tạo ra trận đấu nhiều bàn hơn, trong khi Thụy Sỹ có xu hướng giữ tỷ số thấp hơn ở vòng knock-out. Kịch bản Argentina thắng trong 90 phút vẫn hợp lý hơn, nhưng khả năng Thụy Sỹ kéo trận đấu sang hiệp phụ không thể bị loại trừ.

Trận Argentina vs Thụy Sỹ diễn ra lúc 8h ngày 12/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Argentina vs Thụy Sỹ.