Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Na Uy vs Anh, tứ kết World Cup 2026

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Na Uy vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Hard Rock ở Miami, Mỹ. Cả hai đội đều sở hữu những tiền đạo đạt hiệu suất cao, nhưng cách tiếp cận trận đấu có nhiều khác biệt.

Na Uy vào tứ kết sau chiến thắng 2-1 trước Brazil, nối dài hành trình ấn tượng trong lần đầu góp mặt ở vòng 8 đội World Cup. Anh cũng trải qua trận đấu căng thẳng khi thắng Mexico 3-2 tại sân vận động huyền thoại Azteca.

Siêu máy tính dự đoán Na Uy vs Anh ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Anh có 50,4% khả năng thắng trong 90 phút. Na Uy đạt 25,1%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 24,6%. Nếu tính cả hiệp phụ và loạt luân lưu, Anh có 62,3% khả năng giành quyền vào bán kết.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Anh. Theo nguồn này, Anh có 51,1% khả năng thắng, trong khi con số của Na Uy là 26,15%, còn tỷ lệ hòa là 22,75%.

Các chỉ báo bàn thắng hướng tới một trận đấu có nhiều cơ hội. Mốc trên 1,5 bàn đạt 81,73%, khả năng hai đội cùng ghi bàn là 60,45%.

Đội tuyển Anh được dự đoán có cơ hội thắng cao hơn Na Uy. (Ảnh: Reuters)

Na Uy tạo khác biệt bằng Haaland

Na Uy đã ghi bàn và thủng lưới trong cả 5 trận tại World Cup 2026, với tổng cộng 12 bàn thắng và 9 bàn thua. Đội bóng này thắng bốn trong năm trận từ đầu giải. Thất bại duy nhất đến ở lượt cuối vòng bảng trước Pháp, khi HLV Solbakken thay tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát.

Được xây dựng quanh bộ đôi ngôi sao của Ngoại hạng Anh là Erling Haaland và Martin Odegaard, Na Uy cho thấy sự tổ chức tốt, khả năng tấn công hiệu quả và đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào.

Nhiệm vụ quan trọng nhất với Anh là ngăn chặn Erling Haaland. Cầu thủ này là trung tâm tuyệt đối của đội bóng Bắc Âu. Anh ghi 7 bàn trong 4 trận đã chơi tại World Cup 2026, đồng thời ghi bàn ở 14 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển. Khả năng chiếm vị trí của Haaland khiến Na Uy không cần kiểm soát bóng nhiều để nguy hiểm.

Na Uy sẽ không giấu ý đồ đưa bóng nhanh tới Haaland. Đội tuyển Anh phải làm tốt hơn việc phòng ngự đường chuyền đầu tiên, thay vì chỉ chờ trung vệ đấu tay đôi với tiền đạo Man City.

Trong khi đó, đội trưởng Na Uy là trung tâm sáng tạo của đội bóng. Anh đã có 3 pha kiến tạo và tạo ra nhiều cơ hội nhất cho đồng đội. Phần lớn các pha tấn công nguy hiểm của Na Uy đều có dấu giày của Martin Odegaard.

Nhiệm vụ quan trọng nhất với Anh là ngăn chặn Erling Haaland. (Ảnh: AP)

Kane và Bellingham là niềm hy vọng của Anh

Chiến thắng của Anh trước Mexico tại sân Azteca ở vòng 1/8 được xem là một trong những trận đấu hay nhất giải, cho thấy "Tam sư" sở hữu sự kết hợp giữa chất lượng chuyên môn, bản lĩnh và cả một chút may mắn để tiến xa.

Ở trận đấu với Mexico, Anh chỉ kiểm soát bóng 33,2% - tỷ lệ thấp nhất của họ trong một trận World Cup kể từ khi dữ liệu được thống kê - nhưng lại cực kỳ hiệu quả với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc bén.

Kane đang có 6 bàn tại giải, chỉ kém Haaland trong cuộc đua ghi bàn. Anh không chỉ dứt điểm, mà còn là điểm nối bóng giúp Saka, Gordon hoặc Bellingham băng lên ở nửa không gian. Sau cú đúp trước Mexico, Bellingham đã có 4 bàn tại World Cup 2026, con số cao nhất của một tiền vệ Anh trong một kỳ giải.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của "Tam sư" sẽ có sự xáo trộn. Anh mất Jarell Quansah vì án treo giò, trong khi Reece James chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nếu Marc Guehi cũng không đủ sức đá chính, Dan Burn có thể được dùng để đối đầu trực tiếp với Haaland. Đây là lựa chọn hợp lý về thể hình, nhưng có thể khiến Anh kém linh hoạt hơn khi phải phòng ngự các pha chạy chéo của Nusa hoặc Sorloth.

Bên cạnh đó, các đối thủ châu Âu luôn là thử thách lớn với Anh ở sân chơi World Cup. Năm trong sáu lần gần nhất "Tam sư" bị loại ở vòng knock-out đều trước các đội tuyển châu Âu, bao gồm cả ba lần gần nhất liên tiếp.

Dự đoán Na Uy vs Anh

Đây có thể là trận đấu có nhịp độ cao hơn phần lớn các cặp tứ kết. Na Uy thường không chủ động giảm tốc, trong khi Anh vừa cho thấy họ có thể chơi hiệu quả ngay cả khi không kiểm soát bóng nhiều.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn khá rõ. Na Uy đã xuyên thủng hàng thủ mọi đối thủ từ đầu giải, còn Anh có nhiều phương án tiếp cận vòng cấm. Ngược lại, hàng phòng ngự Na Uy chưa giữ sạch lưới và có thể gặp khó trước khả năng di chuyển của Kane cùng Bellingham.

Điểm quyết định nằm ở khả năng hạn chế Haaland. Nếu Anh kiểm soát được các đường chuyền sớm của Odegaard và không để tiền đạo Na Uy liên tục đối mặt trực tiếp với trung vệ, họ sẽ có cơ hội kéo thế trận theo hướng thuận lợi. Na Uy đủ sức ghi bàn, nhưng chiều sâu tấn công và khả năng điều chỉnh chiến thuật giúp Anh nhỉnh hơn trong 90 phút.

Dự đoán tỷ số: Na Uy 1-2 Anh.

Trận Na Uy vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 12/7, được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Na Uy vs Anh.