Nhận định, dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh: Haaland cạnh tranh với Harry Kane

(VTC News) -

Trận Na Uy vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) tại sân Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Mỹ). Opta dự đoán tỷ lệ thắng trận Na Uy vs Anh với lợi thế nghiêng nhẹ về đội bóng của Thomas Tuchel: Anh thắng trong 50,4% số kịch bản mô phỏng dựa trên dữ liệu, Na Uy đạt 25,1%, còn tỷ lệ hòa sau 90 phút là 24,6%.

Đây là cặp tứ kết cân bằng nhất theo siêu máy tính. Na Uy có Erling Haaland đang ghi bàn liên tục, còn Anh sở hữu Harry Kane và Jude Bellingham - hai cầu thủ góp phần quyết định vào chiến thắng nghẹt thở trước Mexico.

Thông tin nhanh trận Na Uy vs Anh Thời gian: 4h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) Sân: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ Giải đấu: Tứ kết World Cup 2026 Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Na Uy vs Anh

Na Uy lần đầu vào tứ kết một giải đấu lớn. Đội bóng của Stale Solbakken thắng Iraq 4-1, Senegal 3-2, thua Pháp 1-4 khi xoay tua mạnh, rồi vượt qua Bờ Biển Ngà và Brazil cùng với tỷ số 2-1. Họ không đi tiếp bằng sự kín kẽ, mà bằng khả năng ghi bàn đều đặn và tận dụng rất tốt các pha bóng quanh Haaland.

Na Uy đấu với Anh ở tứ kết World Cup 2026.

Đội tuyển Anh cũng không có hành trình phẳng lặng. Sau vòng bảng gồm thắng Croatia, hòa Ghana và thắng Panama, đội bóng của Tuchel vượt qua CHDC Congo 2-1 rồi hạ Mexico 3-2 trong thế thiếu người. Cú đúp của Bellingham và bàn phạt đền của Kane giúp Anh đứng vững ở Estadio Azteca, nhưng trận đó cũng phơi bày rủi ro phòng ngự khi nhịp trận bị đẩy lên quá cao.

Na Uy sẽ không giấu ý đồ đưa bóng nhanh tới Haaland. Đội tuyển Anh phải làm tốt hơn việc phòng ngự đường chuyền đầu tiên, thay vì chỉ chờ trung vệ đấu tay đôi với tiền đạo Man City. Ở phía ngược lại, Kane và Bellingham có thể khai thác khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ Na Uy, nơi đội bóng Bắc Âu đã để lộ nhiều lần từ đầu giải.

Phong độ Na Uy

Na Uy ghi 12 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, nhưng cũng nhận 9 bàn thua. Họ là đội giải trí bậc nhất giải đấu: trận nào cũng ghi bàn, trận nào cũng thủng lưới. Chiến thắng 2-1 trước Brazil giúp Na Uy xóa đi nghi ngờ về khả năng cạnh tranh với các đội mạnh, dù hàng thủ vẫn chưa có trận sạch lưới nào.

Erling Haaland nằm trong nhóm cạnh tranh danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Haaland đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup 2026. Cầu thủ này là trung tâm tuyệt đối của đội bóng Bắc Âu. Anh ghi 7 bàn trong 4 trận đã chơi tại World Cup 2026, đồng thời ghi bàn ở 14 trận chính thức liên tiếp cho đội tuyển. Khả năng chiếm vị trí của Haaland khiến Na Uy không cần kiểm soát bóng nhiều để nguy hiểm.

Odegaard giữ vai trò chia nhịp phía sau. Những đường chuyền sớm của tiền vệ Arsenal giúp Na Uy đưa bóng thẳng vào khu vực phòng ngự của đối phương trước khi khối đội hình kịp ổn định. Nếu England để Odegaard xoay người quá dễ, áp lực lên Pickford và cặp trung vệ sẽ tăng rất nhanh.

Phong độ Anh

Anh bất bại 5 trận tại World Cup 2026, thắng 4 và hòa 1. Họ ghi 11 bàn, chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục 13 bàn của đội tuyển ở một kỳ World Cup. Tuy nhiên, việc thủng lưới 5 lần cho thấy đội bóng của Tuchel chưa đạt trạng thái kiểm soát rủi ro như Tây Ban Nha hay Pháp.

Đội tuyển Anh chưa đạt phong độ tốt nhưng vẫn tiến sâu nhờ các ngôi sao. (Ảnh: Reuters)

Kane đang có 6 bàn tại giải, chỉ kém Haaland trong cuộc đua ghi bàn. Anh không chỉ dứt điểm, mà còn là điểm nối bóng giúp Saka, Gordon hoặc Bellingham băng lên ở nửa không gian. Sau cú đúp trước Mexico, Bellingham đã có 4 bàn tại World Cup 2026, con số cao nhất của một tiền vệ Anh trong một kỳ giải.

Điểm cần theo dõi là hàng thủ. Anh mất Jarell Quansah vì án treo giò, trong khi Reece James chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nếu Marc Guehi cũng không đủ sức đá chính, Dan Burn có thể được dùng để đối đầu trực tiếp với Haaland. Đây là lựa chọn hợp lý về thể hình, nhưng có thể khiến Anh kém linh hoạt hơn khi phải phòng ngự các pha chạy chéo của Nusa hoặc Sorloth.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Anh

Na Uy có lực lượng gần như đầy đủ. David Moller Wolfe phải rời sân cuối trận gặp Brazil, nhưng đã trở lại tập luyện bình thường. Julian Ryerson cũng vượt qua vấn đề từng gặp ở trận gặp Senegal. Solbakken có lựa chọn khó ở hai cánh, khi Oscar Bobb và Andreas Schjelderup đều tạo ảnh hưởng tốt từ ghế dự bị.

Anh chắc chắn không có Quansah vì án treo giò. Jordan Henderson chấn thương cổ tay sau trận gặp Mexico và phải nghỉ hết giải. Reece James vẫn là dấu hỏi vì gân kheo, còn Marc Guehi và Declan Rice cần được theo dõi thêm. Nếu Rice đủ thể trạng, anh gần như chắc chắn đá chính cạnh Elliot Anderson.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Burn, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh

Dự đoán Na Uy - Anh: Đội nào thắng?

Na Uy mang đến kiểu đe dọa rất rõ: không cần nhiều pha lên bóng, nhưng chỉ một đường chuyền đúng nhịp cho Haaland có thể đủ làm thay đổi trận đấu. Vấn đề là họ cũng để đối thủ có cơ hội ở mọi trận từ đầu giải. Trước Anh, sai số phòng ngự có thể bị Kane hoặc Bellingham trừng phạt nhanh hơn so với các vòng trước.

Anh có đội hình sâu hơn và nhiều cách ghi bàn hơn. Tuchel có thể bắt đầu bằng Gordon và Saka để kéo giãn hàng thủ Na Uy, rồi dùng Eze, Rashford hoặc Watkins khi trận đấu cần tốc độ mới. Nhưng việc thiếu một vài hậu vệ khiến Anh khó hướng tới một trận thắng sạch sẽ.

Dữ liệu bàn thắng nghiêng về kịch bản cởi mở hơn các cặp tứ kết còn lại. Na Uy ghi và thủng lưới trong cả 5 trận World Cup 2026, còn Anh cũng để lọt lưới ở 2 trận knock-out gần nhất. Chất lượng cá nhân của Kane, Bellingham và chiều sâu ghế dự bị có thể giúp Anh vượt lên ở đoạn cuối.

Dự đoán kết quả: Na Uy 1-2 Anh.