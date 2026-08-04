(VTC News) -

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 319,53 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,0% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, 7 mặt hàng xuất khẩu dưới đây đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 69,7%.

Dẫn đầu là mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện với kim ngạch 85,17 tỷ USD, tăng mạnh 50,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm ngành chủ lực đứng đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong nhiều năm.

Trong tháng 7, mặt hàng này đạt 13,98 tỷ USD. Trước đó trong tháng 6, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng gây ấn tượng khi đạt 14,94 tỷ USD.

7 nhóm hàng xuất khẩu vượt 10 tỷ USD của Việt Nam sau 7 tháng đầu năm 2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Đứng thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 40,15 tỷ USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 7, mặt hàng này xuất khẩu 6,9 tỷ USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 7 tháng đầu năm, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 38,5 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng này đạt 6,8 tỷ USD trong tháng 7.

Giá trị xuất khẩu hàng dệt, may đạt 22,86 tỷ USD. Riêng trong tháng 7, xuất khẩu đạt 3,98 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị xuất khẩu của giày dép sau 7 tháng đầu năm 2026 đạt 14,19 tỷ USD. Trong đó, kết quả xuất khẩu trong tháng 7 đạt 2,23 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 7 tháng, mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng xuất khẩu 11,63 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7, mặt hàng này xuất khẩu đạt 1,87 tỷ USD.

Mặt hàng đứng vị trí thứ 7 là gỗ và sản phẩm gỗ, xuất khẩu đạt 10,21 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng năm 2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 287,91 tỷ USD, chiếm 90,1%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 22,79 tỷ USD, chiếm 7,1%; nhóm hàng thủy sản đạt 6,86 tỷ USD, chiếm 2,2%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,97 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 104,7 tỷ USD trong 7 tháng. Xuất siêu sang thị trường này đạt 91,4 tỷ USD tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam cũng xuất siêu sang EU 26,6 tỷ USD và xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD.