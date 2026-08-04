Ông Trump tuyên bố Mỹ đang đàm phán với Iran, Tehran bác bỏ

(VTC News) -

Tuy nhiên, Iran phủ nhận hoàn toàn, khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch.

Những tuyên bố trái ngược từ hai phía cho thấy triển vọng đạt được giải pháp ngoại giao trong thời gian tới vẫn rất mong manh.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết các cuộc tiếp xúc đang diễn ra theo đề nghị của Iran cũng như một số quốc gia Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.

“Các cuộc đàm phán đang diễn ra ngay lúc này. Đây là cơ hội cuối cùng để họ (Iran) ký một văn kiện có lợi”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi cuối tuần qua ông tuyên bố hủy một kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, với lý do các bên chuẩn bị tiến hành đàm phán. Đây tiếp tục là diễn biến tương tự nhiều lần trước, khi ông Trump công bố kế hoạch sử dụng vũ lực nhưng sau đó rút lại với lý do ngoại giao.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ và cũng không có cuộc gặp nào được lên lịch.

Theo ông Baghaei, Iran không có kế hoạch tiếp đón phái đoàn nước ngoài hoặc cử đoàn đàm phán ra nước ngoài trong những ngày tới.

Ông cho biết toàn bộ các nhà đàm phán của Iran đều đang ở trong nước, ngoại trừ Ngoại trưởng Abbas Araqchi hiện đang hành hương tại Iraq.

Theo phía Iran, cuộc trao đổi duy nhất đang diễn ra là với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz.

Một nguồn tin cấp cao của Iran cũng nói với Reuters rằng không có cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch và Ngoại trưởng Araqchi sẽ không thể tham gia bất kỳ cuộc tiếp xúc nào ít nhất cho đến cuối tuần này.

Theo các quan chức và chuyên gia vùng Vịnh, Iran đang đặt cược rằng họ có thể khiến Washington phải xuống thang bằng cách biến các tuyến hàng hải, tuyến thương mại và cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông thành những điểm gây sức ép, làm gia tăng chi phí của cuộc đối đầu.

Mục tiêu của Tehran, theo đánh giá này, là khiến Mỹ và các đồng minh nhận thấy việc chấp nhận các yêu cầu của Iran liên quan đến eo biển Hormuz sẽ ít tốn kém hơn so với tiếp tục đối đầu.

Ông Michael Knights, chuyên gia của Viện Washington, nhận định: “Lợi thế lớn nhất của Iran là họ có thể gây tổn hại cho các quốc gia trong khu vực cũng như nền kinh tế toàn cầu”.

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ trích giới lãnh đạo Iran, đồng thời khẳng định Tehran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp và các cuộc đàm phán mới sẽ diễn ra “trong tương lai rất gần”.

Ông cũng lặp lại tuyên bố rằng Hải quân Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải mà trước khi xung đột nổ ra vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

“Bức tường thép của nước Mỹ! Không có gì có thể đến được Iran nếu chúng tôi không muốn. Và sẽ không có gì được thông qua cho đến khi đạt được một thỏa thuận hoặc Iran đầu hàng hoàn toàn”, ông Trump viết.

Đến nay, ông Trump vẫn chưa đạt được các mục tiêu ban đầu gồm phá bỏ chương trình hạt nhân của Iran, hay hạn chế năng lực tấn công của Tehran.

Tranh cãi về eo biển Hormuz tiếp tục là điểm bất đồng lớn nhất.

Washington cho rằng bản ghi nhớ tháng 6 yêu cầu Iran mở hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Tehran khẳng định văn bản vẫn bảo lưu quyền kiểm soát của Iran đối với hoạt động lưu thông qua eo biển.

Nếu lập trường của Tehran được duy trì, Iran sẽ có nhiều đòn bẩy hơn đối với Hormuz so với trước chiến sự, điều được xem là một thất bại đáng kể đối với ông Trump.