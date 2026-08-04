Chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² bao nhiêu?

(VTC News) -

Nhà phố là loại hình nhà ở đô thị phổ biến tại các khu vực đông dân cư, nổi bật với hai đặc điểm chính là mặt tiền hẹp và chiều sâu dài, thường nằm giáp mặt đường lớn hoặc trong ngõ.

Chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² tính thế nào?

Để tính chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m², trước hết cần tính tổng diện tích xây dựng và đơn giá xây dựng.

Trong đó, tổng diện tích xây dựng gồm diện tích tầng 1, 2, 3, diện tích móng, diện tích mái cùng một số hạng mục khác (nếu có) theo hệ số quy đổi.

Hệ số diện tích quy đổi một số hạng mục như sau:

Tầng 1: 100% diện tích

Tầng 2: 100% diện tích

Tầng 3: 100% diện tích

Mái bằng: 50% diện tích

Mái tôn: 30% diện tích

Sân trước và sân sau: 70% diện tích

Móng bè: 50% diện tích

Móng cọc, móng đơn: 40% diện tích

Móng băng: 50% diện tích

Nhà phố 3 tầng phổ biến ở đô thị. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà phố 3 tầng 50m², mái bằng, móng cọc, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích tầng 1: 50 X 100% = 50m²

Diện tích tầng 2: 50 X 100% = 50m²

Diện tích tầng 3: 50 X 100% = 50m²

Diện tích móng cọc: 50 x 40% = 20m²

Diện tích mái bằng: 50 x 50% = 25m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 195m²

Đơn giá xây nhà thường chia thành hai nhóm chính là đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, giá xây nhà phần thô dao động từ 3.300.000 - 4.200.000 đồng/m².

Đơn giá xây nhà trọn gói phổ biến từ 4.800.000 - 8.000.000 đồng/m². Tuy nhiên, mức giá có thể tăng hoặc giảm tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Xây nhà phố 3 tầng 50m² hết bao nhiêu tiền?

Công thức tính chi phí xây nhà thường được áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá/m²

Với trường hợp xây thô, nếu đơn giá 4.000.000 đồng/m², chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² là:

195m² x 4.000.000 đồng/m² = 780.000.000 đồng

Trên đây là chi phí tham khảo cho phần thô và nhân công hoàn thiện cơ bản. Gia chủ cần chuẩn bị thêm chi phí cho phần vật tư hoàn thiện, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh...

Với trường hợp xây trọn gói, nếu đơn giá 7.500.000 đồng/m², chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² là:

195m² x 7.500.000 đồng/m² = 1.462.500.000 đồng

Thông tin mang tính chất tham khảo, chi phí xây nhà phố 3 tầng 50m² thực tế sẽ thay đổi tùy theo vật liệu, đơn giá, vị trí xây dựng, loại mái....