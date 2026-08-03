Nhặt gần 40 triệu đồng ở Bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ trả lại bệnh nhân Lào

(VTC News) -

Sáng 3/8, trong lúc đến khám bệnh tại Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày (tòa nhà K1), Bệnh viện Bạch Mai, chị Phạm Thị Duyên nhặt được một bọc tiền gồm nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Sau khi nhặt được tiền, chị Duyên lập tức báo cho nhân viên y tế và bàn giao toàn bộ số tiền cho Bộ phận Bảo vệ thuộc Phòng Hành chính quản trị của bệnh viện.

Khoảng 7h25, tại quầy thu tiền tầng 3 nhà K1, lực lượng bảo vệ tiếp nhận và kiểm đếm số tiền gồm 79 tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng trị giá 39,5 triệu đồng.

Ngay sau đó, Bộ phận Bảo vệ phối hợp với Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày khẩn trương xác minh chủ sở hữu. Qua rà soát, số tiền được xác định là của ông Yongma Bounyonglor (SN 1954, quốc tịch Lào), đến khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và sơ ý đánh rơi.

Đại diện bệnh viện trao lại toàn bộ số tiền cho ông Yongma Bounyonglor (Ảnh: BVCC)

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh theo quy định, Phòng Hành chính quản trị cùng Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày đã trao trả đầy đủ số tiền cho người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hành động trung thực của chị Phạm Thị Duyên cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ và nhân viên y tế đã giúp người bệnh nhanh chóng nhận lại tài sản, góp phần lan tỏa hình ảnh môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh, nhân văn.

Bệnh viện cũng biểu dương chị Phạm Thị Duyên cùng tập thể Bộ phận Bảo vệ - Phòng Hành chính quản trị và Trung tâm Khám bệnh và Điều trị trong ngày vì việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.