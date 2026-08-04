Bé 4 tuổi bị đứt rời cánh tay do áo chống nắng cuốn vào bánh xe

(VTC News) -

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi N.B.N (4 tuổi, Tuyên Quang) bị đứt rời cánh tay phải do tai nạn giao thông.

Theo người nhà, khoảng hơn 7h sáng 27/7, bé ngồi phía sau xe máy và mặc áo chống nắng. Trong quá trình di chuyển, tà áo bị cuốn vào bánh xe, khiến cánh tay phải của trẻ bị nhổ giật và đứt rời.

Sau tai nạn, bệnh nhi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương. Phần chi đứt rời được bảo quản đúng cách trong môi trường lạnh trước khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Khoảng 5 giờ sau chấn thương, bệnh nhi nhập viện và được các bác sĩ nhiều chuyên khoa khẩn trương hội chẩn, chỉ định phẫu thuật cấp cứu trồng lại cánh tay.

BV 108 trồng lại cánh tay bệnh nhi 4 tuổi bị đứt rời sau tai nạn áo chống nắng cuốn vào xe máy (Ảnh: BVCC)

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trường, Khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật, đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp do toàn bộ cánh tay phải bị nhổ giật và đứt rời ngang vị trí 1/3 trên cánh tay. Bệnh nhi còn bị gãy lồi cầu xương cánh tay và gãy mỏm khuỷu, trong khi các mạch máu và dây thần kinh đều bị tổn thương kiểu nhổ giật nên không thể nối trực tiếp.

Sau khi cắt lọc tổ chức dập nát và cố định xương, các bác sĩ lấy đoạn tĩnh mạch hiển ở cẳng chân để ghép phục hồi động mạch cánh tay và các tĩnh mạch. Đồng thời, một đoạn thần kinh trụ được sử dụng làm mảnh ghép để tái tạo thần kinh giữa và thần kinh cơ bì. Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp tái lập tuần hoàn cho cánh tay đứt rời.

Theo bác sĩ Trường, phẫu thuật trồng nối chi thể đứt rời ở trẻ nhỏ luôn là thách thức lớn, đặc biệt với cơ chế tổn thương nhổ giật. Do bệnh nhi mới 4 tuổi, mạch máu và thần kinh rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật vi phẫu có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, thời gian thiếu máu của chi kéo dài gần 6 giờ làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng.

Một trong những nguy cơ nghiêm trọng sau tái lập tuần hoàn là hội chứng tái tưới máu. Sau thời gian dài thiếu máu, các chất chuyển hóa tích tụ trong chi có thể trở lại cơ thể theo dòng máu, gây rối loạn chuyển hóa, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. Vì vậy, các chuyên khoa đã phối hợp chặt chẽ để rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu và theo dõi sát các biến chứng toàn thân.

Bệnh nhi đang được điều trị tại Khoa Nhi. Sau phẫu thuật, cẳng tay và bàn tay phải hồng ấm, tuần hoàn chi được duy trì tốt. Do phần mềm dập nát trên diện rộng và nguy cơ phù nề, các bác sĩ chủ động khâu thưa vết mổ để dẫn lưu dịch, giảm áp lực mô và thuận lợi cho việc theo dõi.

Từ trường hợp này, ThS.BS Nguyễn Văn Trường khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ ngồi trên xe máy. Áo chống nắng, váy chống nắng hoặc quần áo có tà dài rất dễ bị cuốn vào bánh xe, xích hoặc các bộ phận chuyển động của phương tiện, gây ra những tai nạn nghiêm trọng như gãy xương, lóc da, thậm chí đứt rời chi thể.

Cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo gọn gàng, vừa vặn, kiểm tra kỹ trang phục trước khi di chuyển và tuyệt đối không để trẻ mặc áo chống nắng có tà dài khi ngồi trên xe máy.