(VTC News) -

Trong hơn 20 năm qua, Lionel Messi gần như có thể làm mọi điều trên sân cỏ. Anh điều khiển trận đấu theo ý muốn, tạo ra những pha xử lý không ai ngờ tới. Tuy nhiên, cầu thủ ghi bàn xuất sắc bậc nhất lịch sử, chân sút phạt thượng hạng của bóng đá thế giới lại không giỏi trong việc tận dụng cơ hội tưởng như là dễ nhất - những quả phạt đền.

Vì sao Messi hay đá hỏng phạt đền?

Theo Wall Street Journal, cách Messi thực hiện cú sút có thể là một trong những nguyên nhân. Chuyên gia đá phạt đền hàng đầu thế giới như Harry Kane - người đang giữ kỷ lục World Cup với sáu bàn thắng từ chấm 11 m - đã ghi 111 trong tổng số 124 quả phạt đền trong sự nghiệp, đạt tỷ lệ hơn 89%, nhờ sử dụng cùng một phương pháp trong mỗi lần thực hiện.

Messi giữ kỷ lục đá hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử World Cup. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Messi lại không có một kỹ thuật cố định khi đứng trước chấm phạt đền. Anh thường thay đổi cách đá tùy theo cảm giác của bản thân và tùy từng thủ môn đối diện.

Nghiên cứu của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về bảy quả phạt đền Messi thực hiện tại World Cup 2022 cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa các cú sút của anh. Tốc độ bóng dao động từ 40 km/h đến gần 108 km/h, hướng sút khác nhau và cả phần bàn chân dùng để tiếp xúc với bóng cũng thay đổi. Đáng chú ý, chiến thuật được Messi sử dụng nhiều nhất lại chính là một trong những lựa chọn rủi ro nhất: chờ thủ môn di chuyển trước rồi đưa bóng sang hướng ngược lại.

Ben Lyttleton, tác giả cuốn "Mười hai yard: Nghệ thuật và tâm lý của quả phạt đền hoàn hảo", cũng chỉ ra rằng sự thiếu nhất quán là một trong những vấn đề lớn nhất của siêu sao người Argentina khi thực hiện phạt đền. Messi không thể quyết định mình thích phương pháp đá phạt đền nào hơn và vì thế không bao giờ thực sự thoải mái khi bước lên chấm 11 m.

“Tôi đã xem lại các quả phạt đền của Messi và nhận thấy cậu ấy thay đổi phương pháp thực hiện khá nhiều. Dường như cậu ấy liên tục chuyển từ cách đá không phụ thuộc vào thủ môn sang cách đá phụ thuộc vào thủ môn rồi lại đổi ngược lại”, Ben Lyttleton nhận xét.

Video: Messi đá hỏng phạt đền trong trận đấu với Áo

Một nguyên nhân khác được chỉ ra là bản chất của một quả phạt đền đã loại bỏ gần như toàn bộ những yếu tố giúp Messi trở nên khác biệt. Trên chấm 11m, anh không còn có thể thực hiện những pha rê bóng, đổi hướng bất ngờ hay những cú chạm bóng tinh tế.

Nhà báo Simon Kuper, tác giả cuốn sách "Barca Lionel Messi và sự thăng trầm của CLB bóng đá vĩ đại nhất thế giới", cũng đưa ra một giả thuyết: "Messi suy nghĩ quá nhiều về một tình huống vốn rất đơn giản và luôn cố đánh lừa thủ môn. Có lẽ đó là lý do cậu ấy chỉ ở mức trung bình khi đá phạt đền, trong khi lại là một trong những cầu thủ đá phạt trực tiếp hay nhất thế giới - một kỹ năng khó hơn rất nhiều".

Trong khi đó, nhà báo Graham Hunter là người đã trực tiếp hỏi Messi về việc đá phạt đền. Sau trận Champions League gặp AC Milan - trận đấu mà anh ghi hai bàn đều từ chấm phạt đền trước thủ môn Christian Abbiati - ông đã hỏi Messi suy nghĩ gì trước khi thực hiện cú sút. Messi trả lời rằng anh nghĩ về việc Abbiati cao lớn đến mức nào và thủ môn này che kín khung thành ra sao.

Tuy nhiên, theo ông, Messi giỏi đến mức việc đá hỏng phạt đền gần như cũng không ảnh hưởng nhiều. "Tôi nghĩ điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu ấy: 'Dù chuyện gì xảy ra bây giờ, chúng tôi vẫn sẽ thắng và tôi vẫn sẽ làm được điều gì đó đặc biệt'. Có lẽ đôi khi Messi cảm thấy mình giống như một vị thần, có thể thay đổi cục diện trận đấu bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ trong tiềm thức, Messi hiểu rằng dù đá hỏng phạt đền, cậu ấy vẫn có thể tạo ra một khoảnh khắc kỳ diệu sau đó".

Siêu sao người Argentina đã chứng minh được điều đó. Tính riêng tại World Cup 2026, Messi đã có 8 bàn thắng, tiếp tục đứng top đầu cuộc đua Vua phá lưới sau vòng 16 đội. Đồng thời, anh nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 21, củng cố vị trí cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.

Kỷ lục buồn của Messi

Ở trận đấu giữa Argentina và Ai Cập tại vòng 1/8 World Cup 2026 ngày 7/7, Messi tiếp tục bỏ lỡ một quả phạt đền. Khi đội nhà đang bị dẫn 0-1, anh sút thấp về góc trái của thủ môn nhưng cú đá bị cản phá dễ dàng.

Messi đã hai lần đá hỏng phạt đền tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Opta, đó là lần thứ hai Messi đá hỏng phạt đền tại giải đấu năm nay. Trong trận đấu gặp Áo tại vòng bảng, Messi cũng sút về bên phải nhưng bóng thậm chí bay lệch khung thành.

Trong 8 lần được đá phạt đền (không tính các loạt sút luân lưu) ở World Cup, Messi đá hỏng đến 4 lần. Đây cũng là kỷ lục buồn của “El Pulga”. Những cầu thủ khác chỉ đá hỏng phạt đền tối đa 2 lần, nhưng Messi đạt thông số cao gấp đôi. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đá hỏng phạt đền ở 3 kỳ World Cup khác nhau.

Trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia (không tính loạt sút luân lưu), Messi mới chỉ thực hiện thành công 114 trong tổng số 148 quả phạt đền, đạt tỷ lệ 77%. Đó là tỷ lệ thành công trung bình của mọi cầu thủ trong khoảng hai thập kỷ qua. Nói cách khác, chấm phạt đền là nơi duy nhất Messi từ một siêu sao quay trở lại thành một cầu thủ bình thường. Thậm chí, trong lịch sử 96 năm của World Cup, chưa có cầu thủ nào đá hỏng nhiều quả phạt đền như Messi.