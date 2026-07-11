HLV Thụy Sỹ bác bỏ thuyết âm mưu FIFA ưu ái Messi, Argentina

(VTC News) -

Ở vòng tứ kết World Cup 2026, Argentina đối đầu với Thụy Sỹ. Ông Murat Yakin - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thụy Sỹ khẳng định rằng không lo lắng về vấn đề trọng tài. Việc của đại diện châu Âu là tập trung vào chuyên môn, xây dựng đội hình, các phương án chiến thuật cũng như tìm ra điểm yếu của đội tuyển Argentina.

Ông Murat Yakin - HLV trưởng đội tuyển Thụy Sỹ. (Ảnh: Reuters)

"Tôi nghĩ các trận đầu hầu như đều công bằng. Bây giờ, mọi thứ đêu được kiểm soát bởi công nghệ và VAR. Đội tuyển Argentina sở hữu lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt và khôn khéo trong từng trận đấu. Các cầu thủ luôn vào sân với bầu nhiệt huyết lớn. Thụy Sỹ cần sẵn sàng đối đầu trực diện với Argentina.

Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì xấu hay tiêu cực đã xảy ra. Bạn không nên cố gắng giải quyết mọi việc bằng một loạt phát ngôn sau trận đấu. Cơ hội đến trong trận đấu, trong suốt 90 phút. Việc lăng mạ một người sau trận đấu là không cần thiết", ông Murat Yakin nói.

Đội tuyển Argentina vượt qua Ai Cập theo kịch bản khó tin ở vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, Messi và đồng đội vướng vào nhiều rắc rối, tin đồn được FIFA ưu ái. Nhiều cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Ai Cập lên tiếng chỉ trích World Cup 2026 được dàn xếp để Argentina có thể vô địch. Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của Argentina là Thụy Sỹ lại không muốn bị cuốn vào những tranh cãi này.

Theo huấn luyện viên Yakin, Argentina rõ ràng vấn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đội tuyển Thụy Sỹ lại không có sự phục vụ của Manzambi - ngôi sao đang có phong độ chói sáng, đóng vai trò quan trọng ở World Cup 2026. Ngoài ra, việc ngăn chặn Messi rất quan trọng.

Ông Murat Yakin phân tích: "Trước hết, có một vài giải pháp để ngăn chặn Messi. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt và ngày mai là lúc Thụy Sỹ thể hiện tính tập thể.

Chúng tôi phải cố gắng duy trì áp lực cao trước một đội Argentina đang là đương kim vô địch thế giới. Họ đã có tính toán và cũng sẽ cố gắng làm những điều cần thiết trên sân. Chúng tôi có thể nói nhiều, nhưng cuối cùng đội tuyển Thụy Sỹ phải chứng minh điều đó trên sân, và chúng tôi đã có những giải pháp của mình".