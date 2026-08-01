Khai thác nguồn năng lượng tái tạo hiệu quả nhờ pin lưu trữ và AI

(VTC News) -

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh do sự phát triển của AI, trung tâm dữ liệu, xe điện và quá trình điện hóa nền kinh tế, bài toán của ngành năng lượng không còn chỉ là tạo ra nhiều điện hơn mà là khả năng lưu trữ, điều phối và sử dụng hiệu quả nguồn điện tái tạo.

“Solar chỉ là một nửa của phương trình, còn Battery là một nửa còn lại. Nếu Solar tạo ra năng lượng thì Battery quyết định khi nào năng lượng được lưu trữ, sử dụng và tạo ra giá trị kinh tế lớn nhất”, ông Trần Quốc Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng tái tạo TP.HCM, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LITHACO, chia sẻ tại hội thảo về điện mặt trời thế hệ tiếp theo, sáng 1/8.

Theo ông, nếu trước đây điện mặt trời chủ yếu tập trung vào việc tạo ra điện thì ở giai đoạn mới, pin lưu trữ mới là yếu tố quyết định hiệu quả của hệ thống.

Nếu năm 1975, giá tấm pin quang điện vào khoảng 100 USD/Wp thì hiện nay chỉ còn khoảng 0,12 USD/Wp, tức giảm gần 1.000 lần. Cùng với đó, hiệu suất chuyển đổi năng lượng của các tấm pin thương mại đã tăng từ khoảng 16 - 17% trong giai đoạn đầu lên trên 23 - 24%, thậm chí có những công nghệ mới đạt gần 25%.

Hệ thống điện mặt trời thế hệ mới có thể lưu trữ, điều phối và sử dụng nguồn điện linh hoạt. (Ảnh: Ngọc Duy)

Chính sự phát triển của thị trường đã thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo nền tảng cho hệ thống điện mặt trời thế hệ mới. Khi kết hợp điện mặt trời với hệ thống pin lưu trữ, bộ biến tần thông minh và AI, nguồn điện có thể được lưu trữ, điều phối và sử dụng linh hoạt theo nhu cầu thực tế.

Qua đó tận dụng tối đa năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào điện từ nhiên liệu hóa thạch, góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

“Xu hướng này phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới, khi mục tiêu không chỉ là tạo ra điện sạch mà còn phải sử dụng điện một cách linh hoạt và hiệu quả hơn”, ông Tâm nhấn mạnh.

Cùng với sự phát triển của công nghệ lưu trữ và quản trị năng lượng, vai trò của điện cũng đang thay đổi. Nếu trước đây năng lượng chủ yếu được xem là một khoản chi phí thì trong tương lai có thể trở thành một loại tài sản.

Người dân và doanh nghiệp không chỉ tiêu thụ điện mà còn có thể chủ động sản xuất, lưu trữ, quản lý và khai thác giá trị từ nguồn điện do chính mình tạo ra.

Tại Việt Nam, chính sách phát triển điện mặt trời cũng đang chuyển từ cơ chế giá FIT sang khuyến khích tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nghị định 243 cho phép bán phần điện dư lên lưới với tỷ lệ và mức giá nhất định, qua đó khuyến khích người dân và doanh nghiệp ưu tiên lưu trữ, sử dụng nguồn điện do mình tạo ra.

Với sự hoàn thiện của công nghệ và cơ chế chính sách, hệ thống điện mặt trời thế hệ mới sẽ từng bước mở rộng từ hộ gia đình đến các tòa nhà thương mại, nhà máy và khu công nghiệp.

Đây được xem là nền tảng để hình thành hệ thống năng lượng phân tán, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng cho doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.