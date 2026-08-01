XSLA 1/8 - Kết quả xổ số Long An hôm nay 1/8/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Long An hôm nay 1/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 1/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 1/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 1/8/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 1/8/2026

Kết quả XSLA 1/8/2026 sẽ được cập nhật sau 16h15

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- XSLA 25/7/2026

Kết quả xổ số ngày 25/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 340389 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 25/7, kết quả xổ số Long An ngày 25/7/2026

- XSLA 18/7/2026

Kết quả xổ số ngày 18/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng với dãy số giải đặc biệt là 203770 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 18/7, kết quả xổ số Long An ngày 18/7/2026

- XSLA 11/7/2026

Kết quả xổ số tại Long An do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 11/7/2026 như sau:

XSLA 11/7, kết quả xổ số Long An ngày 11/7/2026

- XSLA 4/7/2026

Kết quả xổ số Long An ngày 4/7/2026 với dãy số giải đặc biệt là 261058 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 4/7, kết quả xổ số Long An ngày 4/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 1/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.