Kết quả xổ số Long An hôm nay 11/7/2026 - XSLA 11/7 

Kết quả xổ số Long An hôm nay 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 11/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 11/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 11/7/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 11/7/2026

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- XSLA 4/7/2026

Kết quả xổ số ngày 4/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 261058 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 4/7, kết quả xổ số Long An ngày 4/7/2026.

- XSLA 27/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 27/6/2026 như sau:

XSLA 27/6, kết quả xổ số Long An ngày 27/6/2026.

- XSLA 20/6/2026

Kết quả xổ số Long An ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 686902 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 20/6, kết quả xổ số Long An ngày 20/6/2026.

- XSLA 13/6/2026

Kết quả xổ số Long An ngày 13/6/2026 có giải đặc biệt là 185837 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 13/6, kết quả xổ số Long An ngày 13/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng, dành cho những vé trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do Công ty XSKT Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty XSKT Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty XSKT An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty XSKT Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

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