Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 13/6/2026 - XSLA 13/6

XSLA 13/6. Kết quả xổ số Long An hôm nay 13/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 13/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 13/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 13/6/2026 - Xổ số Long An thứ Bảy ngày 13/6/2026

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- XSLA 6/6/2026

Kết quả xổ số ngày 6/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng có giải đặc biệt là 105199 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 6/6, kết quả xổ số Long An ngày 6/6/2026.

- XSLA 30/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 30/5/2026 như sau:

XSLA 30/5, kết quả xổ số Long An ngày 30/5/2026.

- XSLA 23/5/2026

Kết quả xổ số Long An (XSLA) ngày 23/5/2026 có giải đặc biệt là 174071 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSLA 23/5, kết quả xổ số Long An ngày 23/5/2026.

- XSLA 16/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Long An công bố kết quả xổ số ngày 16/5/2026 với giải đặc biệt là 009743 và các hạng giải khác như sau:

XSLA 16/5, kết quả xổ số Long An ngày 16/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một chữ số bất kỳ so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước, Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang tổ chức quay số mở thưởng.

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