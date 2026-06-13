So sánh Honda City RS và Hyundai Accent 1.5 AT: Đâu là chiếc xe nên lựa chọn?

(VTC News) -

So sánh Honda City RS và Hyundai Accent 1.5 AT

Dưới đây là những so sánh chi tiết về ngoại thất, nội thất, động cơ và tính năng an toàn giữa Honda City RS và Hyundai Accent 1.5 AT.

Ngoại thất

Cùng là phiên bản mới nên City RS và Accent 1.5 AT đặc biệt đều sở hữu diện mạo bắt mắt hơn trước. Đối với Accent 1.5 AT đặc biệt, mẫu sedan Hàn Quốc có ngoại hình mới sang trọng, sắc nét hơn, phù hợp với khách hàng trẻ lẫn trung niên.

Trong khi đó, phiên bản City RS lần đầu được ra mắt mang đậm phong cách thể thao, hiện đại hơn hướng đến đối tượng khách hàng trẻ năng động.

Nhìn từ trực diện đầu xe, City RS dễ dàng bộc lộ phong cách thể thao với bộ lưới tản nhiệt sơn đen tương tự đàn anh Civic RS. Accent 1.5 AT đặc biệt thể hiện sự đối lập với bộ lưới tản nhiệt mới dạng lưới mạ crom sáng bóng toát lên vẻ sang trọng, cao cấp.

Trong khi City RS được trang bị đèn pha và đèn sương mù LED thì Accent 1.5 AT đặc biệt chỉ sử dụng bóng Halogen thông dụng.

Do đó, chủ nhân của City RS sẽ có được tầm quan sát rõ ràng hơn khi về đêm hoặc gặp phải thời tiết xấu. Bù lại, gương chiếu hậu của Accent 1.5 AT đặc biệt hiện đại hơn với tính năng sấy kính.

Nội thất

Honda City có phần bảng đồng hồ tốc độ mới, trang bị thêm màn hình TFT để hiển thị các chế độ lái của Honda SenSing và các thông tin khác của xe, hai bên là đồng hồ tốc độ và đồng hồ vòng tua máy được bố trí theo kiểu đối xứng đẹp mắt.

Xe sử dụng vô lăng 3 chấu thể thao, được tích hợp tính năng điều chỉnh 4 hướng và nút điều chỉnh âm thanh. Bản Honda City 1.5G chỉ được trang bị vô lăng bọc Urethane, trong khi 2 biến thể cao cấp hơn được bọc da ấn tượng.

Ghế ngồi của Honda City ngoài chất liệu nỉ cao cấp ở bản G thì trên bản RS và L còn được trang bị thêm ghế ngồi bọc da sang trọng. Hàng ghế trước của xe được tích hợp chỉnh tay 6 hướng cho ghế lái, 4 hướng ghế phụ.

Hyundai Accent 1.5AT là dòng ô tô sở hữu không gian nội thất màu đen đồng nhất, mang đến một diện mạo tối giản và thực dụng hơn so với thế hệ trước.

Xe sở hữu màn hình Giải trí 8 inch tương tự thế hệ cũ tuy nhiên lại nâng cấp vi xử lý và giao diện giúp cho thao tác mượt mà và trực quan. Accent cũng hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh 6 loa mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng tốt.

Accent mới trang bị vô lăng 2 chấu với thiết kế độc đáo, tích hợp các nút bấm tiện ích như điều khiển media, đàm thoại rảnh tay, ga tự động cruise control và các tính năng an toàn ADAS.

Phiên bản cao cấp nhất còn có lẫy chuyển số, giúp người lái dễ dàng tăng tốc khi cần vượt xe. Vô lăng bọc da mang đến cảm giác cầm nắm thoải mái và mềm mại.

Điểm nổi bật khác của Accent là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị tính năng làm mát hàng ghế trước. Điều này đặc biệt hữu ích trong khí hậu nóng nực của mùa hè tại Việt Nam.

Động cơ

Honda City sử dụng khối động cơ 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xy-lanh 16 van cho cả 3 phiên bản. Khối động cơ này có khả năng tạo ra công suất cực đại là 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, đi cùng với mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại vòng tua 4.600 vòng/phút.

Hyundai Accent 1.5AT trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện với bánh răng và tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ.

Tính năng an toàn

Hyundai Accent không phải mẫu xe đầu tiên trang bị gói an toàn chủ động. Nhưng lại là mẫu xe trang bị nhiều tính năng nhất. Các tính năng cao cấp gồm có:

Cảnh báo lệch làn LKA / Hỗ trợ giữ làn LFA

Đèn pha tự động thích ứng HBA

Cảnh báo va trạm trước FCA

Cảnh báo phương tiện lùi cắt ngang RCCA

Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau SEW

Honda City luôn được đánh giá cao về An toàn, ở phiên bản mới Honda City RS 2024 còn được trang bị thêm công nghệ an toàn tiên tiến Honda SenSing.

Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS).

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC With LSF)

Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Hỗ trợ giữa là đường (LKAS)

Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

Kết luận

Về mặt thiết kế, khả năng vận hành, Honda City RS đang cho thấy sự nổi trội hơn, có thể làm hài lòng những khách hàng thích cầm lái. Tuy nhiên, giá bán của City RS lại khá cao khá nhiều so với Accent 1.5 AT đặc biệt nhưng không quá vượt trội về trang bị, công nghệ.

Trong khi đó, Accent 1.5 AT đặc biệt có lợi thế hơn về giá bán, trang bị hiện đại hơn cùng danh sách an toàn tiên tiến. Do đó, mẫu sedan hạng B đến từ Hàn Quốc có thể sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Honda City RS có giá bán 569 triệu đồng, Hyundai Accent 1.5 AT đặc biệt có giá bán 529 triệu đồng.