Link xem trực tiếp Lào vs Thái Lan 20h ngày 25/7, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Lào vs Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 25/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Quốc gia Lào (Vientiane, Lào), thuộc khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Lào và Thái Lan trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Lào và Thái Lan nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Lào vs Thái Lan trên kênh nào?

Trận Lào vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Lào vs Thái Lan trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Lào và Thái Lan được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Lào vs Thái Lan hôm nay

Link xem trực tiếp Lào vs Thái Lan được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Lào vs Thái Lan (copy và dán vào trình duyệt web): https://www.youtube.com/watch?v=DzeINtTkmO4

Thông tin trận Lào vs Thái Lan

Dù được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ tại Vientiane, đội tuyển Lào vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với nhà đương kim á quân của giải đấu. Đây là lần thứ 15 đội tuyển Lào góp mặt tại một kỳ Đông Nam Á, tuy nhiên họ chưa từng vượt qua được vòng bảng.

Tại ASEAN Cup 2024, Lào hòa 2, thua 2, giành 2 điểm và xếp cuối bảng B. Dù vậy, lực lượng của Lào năm nay mang đến nhiều sự kỳ vọng khi được dẫn dắt bởi Payak Siphanom – ngôi sao trẻ đang nổi thuộc biên chế Chainat Hornbill. Ngoài ra, đội hình của họ còn có sự góp mặt của Bounphachan Bounkong, cái tên từng nằm trong đội hình ASEAN All-Star thi đấu với Manchester United.

Đội tuyển Thái Lan xếp hạng 94 thế giới dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Anthony Hudson. Trong 5 trận gần nhất dưới thời huấn luyện viên mới, "Voi chiến" bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, màn trình diễn ở đợt FIFA Days gần đây khi hòa Kuwait 2-2 và hòa Trung Quốc 0-0 khiến đội bóng xứ chùa Vàng phải nhận không ít sự hoài nghi từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ.

Bước vào trận mở màn, HLV Anthony Hudson dự kiến sẽ kết hợp những cựu binh giàu kinh nghiệm như Manuel Tom Bierh (trụ cột hàng thủ) và Sarach Yooyen (nhạc trưởng tuyến giữa) cùng dàn sao trẻ tài năng. Trên hàng công, Teerasak Pueypimai nhiều khả năng sẽ đá chính ở vị trí trung phong, trong khi Yosakorn Burapha là phương án chiến thuật dự phòng chất lượng.

Xét về thành tích đối đầu và phong độ gần đây, Thái Lan vượt trội hoàn toàn. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Thái Lan giành 6 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Trong khi đó, Lào nhận tới 7 thất bại, hòa 1 và chỉ thắng 2 trận. Lần chạm trán gần nhất vào tháng 11/2024 trong một trận giao hữu, Lào từng gây bất ngờ khi cầm hòa Thái Lan 1-1, tuy nhiên tính ở các giải đấu chính thức, đẳng cấp và chất lượng nhân sự vượt trội vẫn được kỳ vọng sẽ giúp Thái Lan làm chủ cuộc chơi và giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.