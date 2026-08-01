Xác minh vụ ô tô chạy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nghi bị ném đá vỡ kính

(VTC News) -

Khoảnh khắc viên đá rơi trúng kính phía trước xe ô tô đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Chiều 1/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo cơ quan chức năng ở Hải Phòng cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ việc một ô tô đang chạy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng nghi bị ném đá vỡ kính chắn phía trước.

“Chúng tôi đã xác minh và đang làm báo cáo với thành phố”, vị lãnh đạo đơn vị chức năng cho biết.

Hình ảnh cục đá và chiếc xe bị ném trúng vỡ kính chắn phía trước.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua, một xe ô tô màu đỏ đang chạy trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại KM 89 chiều Hà Nội - Hải Phòng, khi đến cầu vượt Kim Đới (qua cao tốc, thuộc xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) thì bị một cục đá to rơi trúng và vỡ kính phía trước.

Ngay sau đó, tài xế lái xe giảm dần tốc độ và đi vào làn dừng khẩn cấp để chấn tĩnh và chụp lại hình ảnh kính vỡ, đá rơi vào trong xe và chiếc xe gặp nạn, đoạn đường xảy ra sự việc.

Sau khi những hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bức xúc cho rằng, nghi có người đứng trên cầu vượt ném đá xuống trúng kính phía trước xe ô tô đang chạy. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, truy tìm hung thủ, xử lý nghiêm hành vi nêu trên.

Theo hình ảnh camera hành trình ô tô ghi lại, có người đứng trên cầu vượt nghi ném đá xuống trúng kính phía trước ô tô.

“Video ghi lại cảnh nghi ngờ 1 người ”nào đó“ đứng trên cầu vượt Kim Đới, Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng KM 89 cầm 1 cục đá rất lớn ném thẳng xuống các xe đang đi với tốc độc cao phía dưới cực kỳ nguy hiểm.

Hiện chưa rõ viên đá kia là của người nào đó trên cầu ném xuống hay do các xe bên cạnh hoặc xe phía trên cầu chèn lên và bắn sang xe có camera. Rất mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng”, người đăng clip chia sẻ.

“Xem clip thì thấy có người trên cầu ném xuống. Như này quá nguy hiểm. Tay lái không cứng thì tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra”; “Xử lý thật nghiêm tình trạng này không để nó phát triển sẽ nguy hiểm tính mạng cho nhiều người”; hay “Nguy hiểm quá, phải có chế tài xử phạt thật nặng những hành vi như thế này! Vẫn còn may mắn bác tài không bị làm sao đấy!”… là những bình luận tỏ thái độ bức xúc đối với hành vi nêu trên.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!