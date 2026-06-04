So sánh VinFast VF8 Eco và VF8 Plus: Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

(VTC News) -

VinFast VF8, mẫu ô tô điện 5 chỗ thuộc phân khúc D, đang thu hút sự chú ý lớn trên thị trường. Tuy nhiên, hai phiên bản VF8 Eco và VF8 Plus có những điểm khác biệt mà người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua.

Ngoại thất và kích thước

Cả hai phiên bản VF8 Eco và VF8 Plus đều có kích thước tương đồng: dài 4750mm, rộng 1934mm, cao 1667mm, với chiều dài cơ sở lên đến 2950mm. Kích thước này giúp VinFast VF8 di chuyển linh hoạt trong các điều kiện địa hình khác nhau, đặc biệt là trong các khu đô thị đông đúc. Khoảng sáng gầm xe đạt 179mm, lý tưởng cho việc di chuyển trên đường ngập hay địa hình xấu.

Mặc dù ngoại thất của hai phiên bản không có nhiều khác biệt, nhưng VF8 Plus được trang bị nhiều tính năng tiện ích hơn, có thể khiến người dùng cân nhắc đầu tư cho phiên bản cao cấp này. Cả hai phiên bản đều sử dụng công nghệ LED cho đèn pha và đèn hậu, cùng với các tính năng như đèn chờ dẫn đường và đèn bật tắt tự động, tạo nên sự đồng bộ và đẳng cấp cho dòng xe.

Nội thất và tiện nghi

Cả hai phiên bản đều có thiết kế nội thất đơn giản nhưng tiện nghi, với 5 chỗ ngồi. Xe được trang bị sưởi tay lái, hệ thống bơm nhiệt và chức năng kiểm soát chất lượng không khí.

Màn hình giải trí cảm ứng 15.6 inch cho phép kết nối với điện thoại và có cổng USB loại C. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng cùng với lọc không khí Combi 1.0 cũng được trang bị.

Điểm khác biệt lớn giữa hai phiên bản nằm ở chất liệu bọc ghế: VF8 Eco sử dụng giả da, trong khi VF8 Plus sử dụng da nhân tạo. Phiên bản Plus còn có dàn âm thanh 10 loa, cửa sổ trời chỉnh điện và nhiều tính năng tiện ích khác, mang đến trải nghiệm giải trí tốt hơn.

Khả năng vận hành và hệ thống dẫn động

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ điện với hệ dẫn động AWD 2 cầu toàn thời gian, giúp tăng độ an toàn và ổn định khi di chuyển.

Tuy nhiên, phiên bản Plus có công suất và mô-men xoắn lớn hơn, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ hơn và thời gian tăng tốc nhanh hơn.

Cả hai phiên bản đều có dung lượng pin 82kWh, với thời gian nạp pin từ 10-70% chỉ trong 24 phút.

Tính năng an toàn và công nghệ thông minh

Cả VF8 Eco và Plus đều được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống giám sát áp suất lốp, 11 túi khí và hệ thống hỗ trợ lái ADAS.

Các tính năng thông minh như trợ lý ảo, điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast và camera 360 độ cũng được tích hợp trên cả hai phiên bản.

Kết luận

Việc lựa chọn giữa VinFast VF8 Eco và VF8 Plus phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của người dùng. Với mức chênh lệch khoảng 180 triệu đồng, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu ngân sách cho phép, phiên bản Plus với nhiều tính năng tiện nghi hơn sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, VF8 Eco vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và thông minh, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Hiện nay, VinFast VF 8 Eco có giá bán 1,019 tỷ đồng, VinFast VF 8 Plus có giá bán 1,199 tỷ đồng.