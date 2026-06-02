Chuyên gia nói về VinFast VF 8: 'VinFast đang làm ra chiếc xe người dùng muốn'

“Thời điểm vàng” sở hữu xe xịn giá mềm

“Trong tầm giá, khó xe nào trên thị trường có giá trị tốt hơn”, chuyên gia Lê Tùng Anh (Trắng Auto) nhận định về mức giá lăn bánh sau ưu đãi của VinFast VF 8 thế hệ mới – mẫu xe đang “gây bão” trên mạng xã hội những ngày qua.

Chính thức ra mắt từ 20/5, mức giá niêm yết của VF 8 thế hệ mới là 999 triệu đồng. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhận cọc sớm từ 27/5-3/6, khách hàng tiên phong sẽ được tặng ngay 51 triệu đồng. Song song với ưu đãi này, chủ xe được hưởng chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với ưu đãi 10% giá xe.

Chưa kể, xe điện còn được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027. Cộng dồn các ưu đãi, số tiền để khách hàng sở hữu VF 8 thế hệ mới chỉ từ khoảng 850 triệu đồng (tùy khu vực đăng ký xe).

Trường hợp mua xe trả góp, người dùng có thể tiếp cận VF 8 mới chỉ từ 0 đồng trả trước, lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu (khách hàng lựa chọn giữa chương trình này hoặc ưu đãi trực tiếp 10%). Đi cùng đó là chính sách sạc pin miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 đang áp dụng chung cho các chủ xe điện VinFast mua xe từ 10/2/2026.

VF 8 thế hệ mới bởi vậy đang có chi phí lăn bánh tốt bậc nhất trong phân khúc D-SUV. Thậm chí, nếu so sánh rộng hơn, VF 8 mới có giá lăn bánh sau ưu đãi chỉ tương đương bản 2.0 động cơ xăng tiêu chuẩn của Hyundai Tucson, bản Deluxe của Mazda CX-5 - những mẫu xe phân khúc dưới.

Đây là lý do nhiều khách hàng đang tìm hiểu các dòng xe xăng phân khúc C-SUV cũng muốn chuyển hướng sang VF 8 thế hệ mới. “Có cơ hội tiếp cận xe xịn hơn với tầm giá tương đương thì chẳng tội gì mà mua xe xăng”, anh Hoàng Thanh Tú, vừa chốt cọc VF 8 mới tại một đại lý ở TP.HCM, chia sẻ lý do “quay xe” phút chót.

“Chiếc xe người dùng muốn”

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, bên cạnh mức giá dễ tiếp cận, VF 8 thế hệ mới có nhiều nâng cấp đáng giá theo hướng thực dụng, phù hợp với nhu cầu của người dùng gia đình Việt.

Thiết kế mới được đánh giá hợp xu hướng, với nhiều chi tiết thay đổi ở đầu và đuôi xe, nhưng vẫn giữ đặc trưng nhận diện của xe điện VinFast là dải đèn LED hình chữ V. Không gian nội thất cũng được nhiều người dùng và giới chuyên môn đánh giá cao.

“Hàng ghế thứ hai rất thoải mái nhờ sàn phẳng, ghế có thể điều chỉnh độ ngả, đi đường dài sẽ rất dễ chịu”, anh Lê Tùng Anh nhận định sau khi trải nghiệm phiên bản tiền sản xuất trưng bày tại đại lý ở Hà Nội.

Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) lại đặc biệt chú ý tới những thay đổi về công nghệ. VF 8 mới dùng hệ thống điện - điện tử được phát triển theo xu hướng điều khiển bằng phần mềm (SDV) - xu hướng đang định hình công nghệ xe điện hiện nay.

Theo anh Thắng, kiến trúc mới này khiến xe hoạt động nhanh và ổn định hơn. “Chưa kể, thời gian update phần mềm sẽ nhanh hơn, không đến 30 phút”, anh bổ sung.

Bên cạnh đó, với trọng lượng còn khoảng 1.800 kg, kết hợp cùng động cơ 170 kW, mô-men xoắn 330 Nm và hệ thống treo thích ứng FSD, VF 8 được kỳ vọng cho khả năng vận hành linh hoạt hơn và êm ái.

Đáng chú ý, mẫu xe này còn được trang bị hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM do chính những kỹ sư VinFast phát triển, có khả năng tối ưu hiệu năng làm mát cho khoang hành khách cũng như cho pin, từ đó tăng hiệu suất vận hành của xe. Anh Thắng giải thích đây là lý do dù sử dụng pin dung lượng chỉ hơn 60 kWh, VF 8 thế hệ mới có thể đạt tầm hoạt động lên đến 500 km sau mỗi lần sạc đầy.

“VinFast đã ‘lắng nghe’ thị trường để sản xuất ra những chiếc xe người dùng muốn. Tất cả đều cho thấy sự trưởng thành của hãng xe Việt”, chuyên gia Thế Đạt (Cartimes) nhận định tổng thể về những nâng cấp trên xe.