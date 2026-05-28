VF 8 thế hệ mới vừa mở cọc đã 'nóng', khách Việt đua nhau xuống tiền

Ngày 27/5, ngay sau khi VinFast chính thức nhận đặt cọc VF 8 thế hệ mới, mẫu D-SUV đã nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng người dùng. Rất đông khách hàng háo hức “xếp gạch” sớm để là một trong những chủ nhân đầu tiên của mẫu xe đang làm mưa làm gió trên thị trường.

Tại một số đại lý trưng bày, không khí cũng đặc biệt sôi động bởi nhiều vị khách muốn “ngắm tận mắt, sờ tận tay” VF 8 thế hệ mới.

Lý giải cho sức nóng của VF 8 mới, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng chỉ ra điểm nhấn đặc biệt là nền tảng điện - điện tử mới của mẫu xe. Theo ông, kiến trúc này được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm SDV, với máy tính trung tâm CVC đóng vai trò “đầu não” xử lý và điều phối các hệ thống trên xe.

Đáng chú ý, hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM do VinFast tự nghiên cứu, phát triển sẽ đóng vai trò điều phối việc làm mát, sưởi ấm cho pin, động cơ, hệ thống điện và điều hòa khoang lái.

“Chính hệ thống quản lý nhiệt thông minh này sẽ giúp cho động cơ xe làm việc có hiệu suất tốt hơn. Thêm vào đó, việc có nền tảng kiến trúc mới, cùng với máy tính trung tâm khiến cho xe bớt tiêu hao năng lượng, từ đó làm cho quãng đường xe đi được dài hơn”, chuyên gia Thắng nhấn mạnh.

Bổ trợ cho các công nghệ mới là hệ thống treo dùng công nghệ giảm chấn thích ứng (Frequency Selective Dampers), với hệ thống van thủy lực tự động điều tiết theo tần số rung lắc của bánh xe. Theo reviewer Phạm Ngọc Tân (kênh Đường 2 Chiều), đây là chi tiết thú vị trên mẫu D-SUV của VinFast, bởi hệ thống FSD mang lại khả năng dập tắt dao động nhanh chóng.

“Đây là một trang bị hiếm gặp trên thị trường, giúp loại bỏ hiện tượng tròng trành trên đường xấu gồ ghề và giữ cho thân xe ổn định, đầm chắc khi chạy tốc độ cao”, reviewer này nhận xét.

Về vận hành, VF 8 All New sử dụng động cơ điện cầu trước công suất 170 kW, tương đương 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm, đi kèm 3 chế độ lái. Reviewer Ngọc Tân đánh giá mức hiệu suất này vẫn “quá dư dả” cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.

Bên cạnh đó, yếu tố an toàn cũng được VinFast chú trọng với gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS tích hợp. Được thiết kế hướng tới đạt chứng chỉ an toàn 5 sao của ASEAN NCAP, hệ thống ADAS của VF 8 mới sở hữu đầy đủ các tính năng thông minh như hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ…

Bên cạnh ưu thế công nghệ, VF 8 thế hệ mới còn tạo sức hút lớn với giá niêm yết 999 triệu đồng, tương đương nhóm xe xăng ở phân khúc thấp hơn. Trong giai đoạn mở cọc, khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi 51 triệu đồng, đồng thời hưởng thêm hỗ trợ 10% của chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”.

Theo reviewer Đình Nam, giá sau ưu đãi của VF 8 giúp mẫu xe này có lợi thế cạnh tranh rõ nét và có thể “tuyên chiến” về doanh số với cả những mẫu xe bán chạy ở phân khúc SUV cỡ C nhỏ hơn.

“Giá lăn bánh cho xe hiện nay chưa tới 850 triệu đồng - mức giá chỉ ngang xe cỡ C - và ta có được một chiếc xe đầy đủ trang bị hiện đại phục vụ gia đình cỡ D”, reviewer này làm rõ nhận định của mình.

Với hiệu suất vận hành được tối ưu nhờ loạt công nghệ đáng mong chờ và mức giá bán làm “xiêu lòng” các khách hàng tiên phong, VF 8 thế hệ mới hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốt khi chương trình ưu đãi cọc sớm chỉ diễn ra trong 8 ngày vàng (27/5 - 3/6/2026).