Sử dụng điều hòa vào mùa hè, nên để ba thứ này trong phòng

Trong cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè, máy điều hòa đúng là vật dụng không thể thiếu. Dù bên ngoài có nắng nóng như thế nào, chỉ cần bước vào căn phòng có điều hòa, bạn cũng sẽ cảm nhận được sự mát lạnh ngay lập tức.

Máy điều hòa là vật dụng không thể thiếu trong những ngày hè nóng bức.

Công dụng của máy điều hòa, đặc biệt trong mùa hè là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên, việc sử dụng nó trong thời gian dài cũng gây ra những tác hại nhất định với cơ thể. Người dành thời gian dài trong môi trường điều hòa không khí có thể gặp phải những biểu hiện như khô miệng và lưỡi, nghẹt mũi, hắt hơi, chóng mặt và nứt nẻ da.

Muốn ngăn ngừa những tác hại trên của điều hòa, chúng ta nên đặt ba thứ sau đây trong phòng.

Treo khăn ướt trong phòng điều hòa

Chúng ta có thể chuẩn bị một ít nước, thêm một ít giấm trắng và nước hoa. Sau khi trộn đều dung dịch này, cho khăn vào ngâm, sau đó vắt hết nhẹ khăn, để chúng không còn quá nhiều nước, có thể làm ướt sàn nhà.

Tiếp theo, treo khăn trên cửa hoặc dưới máy điều hòa. Lúc này, chiếc khăn ướt có tác dụng như một máy tạo ẩm. Ngoài ra, giấm trắng có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi, nước hoa còn xua đuổi muỗi và đóng vai trò như chất khử mùi, để lại mùi thơm thoang thoảng trong không khí.

Chiếc khăn ướt có tác dụng như một máy tạo ẩm.

Đặc biệt với những gia đình có người hút thuốc trong phòng, việc treo một chiếc khăn ướt như trên trong phòng điều hòa càng trở nên cần thiết. Bởi vì axit axetic trong giấm trắng có thể trung hòa chất nicotine trong thuốc lá, từ đó khử mùi.

Bạn có thể treo chiếc khăn ướt ở cửa ra vào phòng bật điều hòa.

Đặt máy tạo độ ẩm hoặc chậu nước trong phòng

Sử dụng điều hòa không khí liên tục có thể loại bỏ rất nhiều độ ẩm trong nhà, gây khô miệng và mũi, gây bong tróc da và nhiều cảm giác khó chịu khác. Nếu việc treo khăn ướt quá phiền phức, bạn có thể chuẩn bị một chậu nước sạch và đặt ở một góc phòng để tăng độ ẩm.

Cẩn thận hơn, bạn có thể chuẩn bị một cái chậu lớn miệng rộng chứa đầy nước, đặt một móc treo phía trên chậu, và đặt khăn lên trên sao cho nửa dưới của khăn ngập trong nước. Khăn hút ẩm và bay hơi từ từ vào không khí, từ đó làm tăng độ ẩm. Diện tích khăn càng lớn thì hiệu quả bay hơi càng tốt.

Đặt chậu nước nhỏ trong phòng điều hòa để cân bằng độ ẩm.

Nếu có thể, tốt nhất bạn nên mua một bộ máy tạo độ ẩm. Phun hơi nước trực tiếp vào không khí, và khi độ ẩm đạt tiêu chuẩn, quá trình phun có thể dừng lại.

Nếu bạn có máy tạo độ ẩm ở nhà, hãy đặt máy ở vị trí ổn định, cách xa lỗ thông hơi của máy điều hòa, điều chỉnh cài đặt máy tạo độ ẩm theo kích thước và độ khô của phòng. Khi sử dụng, thường xuyên vệ sinh ngăn chứa nước và bộ lọc để ngăn vi khuẩn phát triển. Đối với một căn phòng khoảng 20 mét vuông, chọn cài đặt trung bình là đủ để tạo ẩm hàng ngày.

Tốt nhất bạn nên đặt một bộ máy tạo độ ẩm trong phòng điều hòa.

Đặt cây xanh

Nhiều người thích có cây xanh ở nhà. Bên cạnh việc làm đẹp môi trường, cây xanh còn giúp thanh lọc không khí.

Khi sử dụng máy điều hòa, bạn cần đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Điều này sẽ làm giảm chất lượng không khí trong phòng. Do đó, trong phòng điều hòa chúng ta có thể đặt một vài cây xanh nhỏ. Cây xanh có thể hấp thụ carbon dioxide từ không khí thông qua quá trình quang hợp, giải phóng oxy, từ đó giúp lọc không khí và cải thiện chất lượng không khí trong nhà

Nên đặt những cây xanh nhỏ trong phòng điều hòa.

Có một số loại cây rất thích hợp để đặt trong phòng điều hòa. Đầu tiên là cây thường xuân. Loại cây này có thể hấp thụ nấm mốc và bụi từ không khí, đồng thời hấp thụ các chất độc hại như nicotine. Đặt cây thường xuân trên giá sách hoặc giá hoa bên cạnh điều hòa, để dây leo treo tự nhiên và tràn đầy sức sống.

Cây hoa nhài cũng là lựa chọn khá thích hợp. Hoa của loài cây này có hương thơm nhẹ và tươi mát, khử mùi hôi hiệu quả, đồng thời có tác dụng kháng khuẩn. Đặt một bó hoa nhài trên bàn cà phê hoặc bệ cửa sổ, và cả căn phòng sẽ tràn ngập hương thơm dễ chịu.

Một số lưu ý khi sử dụng điều hòa

Với người trung niên và người già, các vị trí vai, cổ và đầu gối đặc biệt nhạy cảm với cái lạnh. Khi bật điều hòa không khí và không khí lạnh thổi vào, các khớp trở nên khó chịu, trong trường hợp nghiêm trọng, các vấn đề sức khỏe cũ có thể tái phát.

Vì vậy, điều quan trọng là phải chuẩn bị một chiếc chăn nhỏ trong phòng máy lạnh. Khi người già cảm thấy lạnh, họ có thể dễ dàng khoác lên mình để bảo vệ khớp. Nếu bạn ngồi lâu, thêm miếng đệm đầu gối hoặc cổ sẽ giữ ấm cho họ.

Không đặt nhiệt độ máy điều hòa không khí quá thấp - khoảng 26°C là vừa phải. Đặt tốc độ quạt thấp và không thổi trực tiếp vào người già.

Trong phòng điều hòa của người già nên để một chiếc khăn mỏng.

Nếu bạn có con nhỏ ở nhà, bạn cần phải cẩn thận hơn nữa khi sử dụng điều hòa. Trẻ em hoạt bát cả ngày, đổ mồ hôi mỗi khi chơi. Lúc này, máy điều hòa thổi thẳng gió và trẻ có thể bị cảm lạnh ngay lập tức.

Do đó, bạn nên lắp đặt bộ làm lệch hướng gió ở lỗ thông hơi của máy điều hòa để hướng không khí lên trên và thổi lên trần nhà, để không khí lạnh lưu thông từ từ xuống.

Khi mặt trời chiếu vào, ngôi nhà nóng lên nhanh chóng, buộc điều hòa không khí phải hoạt động hết công suất, điều này đương nhiên làm tăng hóa đơn tiền điện. Lúc này, bạn có thể dán phim chống nắng lên kính cửa sổ. Nó không chỉ ngăn chặn tia UV giúp bạn bảo vệ làn da mà còn bảo vệ đồ đạc và đồ dùng của bạn khỏi bị bong tróc.

Ngoài ra, thêm một lớp rèm cản sáng như rèm nhung đen dày sẽ mang lại khả năng cách nhiệt tuyệt vời, giúp ngôi nhà của bạn mát mẻ hơn vào mùa hè.