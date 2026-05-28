Những mẫu xe cũ gầm cao tầm giá 500 triệu đồng vẫn đáng mua hiện nay

Video: Những mẫu xe cũ gầm cao tầm giá 500 triệu đồng. (Nguồn: Tổng hợp)

Những mẫu xe cũ gầm cao tầm giá 500 triệu đồng

Kia Sportage 2015

Tại thị trường ô tô cũ, một chiếc Sportage 2015 đang được rao bán với mức giá từ 430 - 460 triệu đồng tùy tình trạng xe. Hai tùy chọn 2 cầu (4x4) và 1 cầu (2x4) có giá bán không chênh lệch quá nhiều.

Kia Sportage 2015 là mẫu crossover có thiết kế mạnh mẽ, thể thao và vẫn giữ được nét hiện đại sau nhiều năm. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình "mũi hổ" đặc trưng, kết hợp đèn pha projector sắc nét. Khoang nội thất rộng rãi với các chất liệu bền bỉ, ghế bọc da và bảng điều khiển trung tâm dễ sử dụng.

Xe được trang bị động cơ 2.4L 4 xy-lanh cho công suất 182 mã lực kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Hãng xe Hàn Quốc cũng thêm một tùy chọn là động cơ Turbo Diesel 2.0L đạt công suất 184 mã lực với hiệu suất tuyệt vời và khả năng tăng tốc 0-100km/h chỉ trong vòng 9 giây.

- Ưu điểm: Kiểu dáng đậm chất xe SUV gầm cao mạnh mẽ, nhiều tính năng tiện ích hiện đại, có cả bản 2 cầu đáp ứng tốt khả năng off-road, cảm giác lái tốt, xe được nhập khẩu từ Hàn Quốc là một điểm cộng so với những dòng lắp ráp.

- Nhược điểm: Đời xe ô tô cũ không còn phổ biến như các mẫu Honda CR-V hay Mazda CX-5 nên việc sửa chữa, thay thế phụ tùng khó khăn hơn; hàng ghế sau chật chội, khoang hành lý nhỏ.

Hyundai Kona 2018

Dù không còn được sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam nhưng Hyundai Kona vẫn là cái tên được nhiều người đánh giá cao và tìm mua ở thị trường xe cũ. Những chiếc Kona đời đầu được sản xuất năm 2018 vẫn đang có giá khoảng 400 - 450 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, bản 1.6T cao cấp nhất còn đẹp giá bán có thể gần 500 triệu đồng.

Hyundai Kona 2018 nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung, phong cách cùng những trang bị công nghệ ấn tượng trong phân khúc. Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn LED định vị đặt cao, kết hợp lưới tản nhiệt hình thác nước. Không gian nội thất mang phong cách hiện đại với màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Xe có 2 tuỳ chọn động cơ là máy xăng Nu 2.0 MPI, sản sinh công suất tối đa 149 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Bản 1.6T cao cấp trang bị động cơ máy dầu Gamma 1.6 T-GDI sản sinh công suất 177 mã lực đi cùng hộp số 7 cấp DCT.

Đặc biệt, hệ thống an toàn với các tính năng như cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp Kona 2018 là lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá.

- Ưu điểm: Thiết kế thời trang và hiện đại, vận hành khá mượt mà, nhiều tính năng an toàn hỗ trợ người lái, nhất là ở phiên bản cao cấp, tiết kiệm nhiên liệu tốt.

- Nhược điểm: Trần xe thấp và không gian nội thất hơi chật hẹp; dù là xe đa dụng nhưng khoảng sáng gầm khá thấp, không thích hợp đi ở cung đường khó.

MG ZS 2021

Mẫu xe đa dụng của thương hiệu MG - ZS ra mắt thị trường Việt Nam từ giữa năm 2020. Hiện một chiếc MG ZS nhập khẩu đời 2021 đang có giá bán trên dưới 400 triệu đồng tùy phiên bản.

MG ZS 2021 mang phong cách thiết kế hiện đại với lưới tản nhiệt kiểu mắt lưới lớn và cụm đèn pha LED sắc sảo. Không gian nội thất được đánh giá cao nhờ chất liệu tốt, màn hình cảm ứng 10.1 inch tích hợp nhiều công nghệ kết nối và hệ thống điều hòa tự động.

Xe trang bị động cơ xăng 1.5L, cho công suất 112 mã lực, kết hợp hộp số CVT, phù hợp cho những ai ưu tiên sự êm ái khi di chuyển trong đô thị. MG ZS 2021 còn có lợi thế với các tính năng an toàn tiên tiến như hỗ trợ phanh ABS, kiểm soát lực kéo và cảm biến lùi.

- Ưu điểm: Xe đời cao giá rẻ, trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại, thiết kế đẹp mắt, chi phí sử dụng hợp lý.

- Nhược điểm: Xe hay gặp lỗi vặt nhất là về phần điện, điều hòa hơi kém. Ngoài ra, yếu tố về thương hiệu cùng hệ thống bảo hành bảo dưỡng có đôi chút hạn chế hơn những hãng xe khác.