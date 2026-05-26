Top xe 5 chỗ gầm cao dưới 600 triệu đồng đáng chú ý năm 2026

Những mẫu xe 5 chỗ gầm cao dưới 600 triệu đồng

Kia Seltos: 579 - 799 triệu đồng

Kia Seltos cạnh tranh trong phân khúc CUV cỡ B, nơi có sự góp mặt của các đối thủ như Hyundai Creta và Mitsubishi Xforce. Mẫu xe này nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng hình "mũi hổ", đèn LED sắc sảo và bộ mâm hợp kim 17 inch, tạo nên vẻ ngoài năng động và khỏe khoắn.

Bên trong, Kia Seltos gây ấn tượng với màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế gọn gàng, cùng với hệ thống điều hòa tự động mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng. Ghế ngồi bọc da êm ái và không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau cũng là những điểm cộng đáng chú ý.

Về động cơ, Kia Seltos hiện chỉ có một lựa chọn động cơ 1.5L cho tất cả các phiên bản. Các phiên bản AT, Luxury và Premium được trang bị động cơ 1.5 hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đi kèm với hộp số CVT. Trong khi đó, phiên bản cao cấp Turbo GT Line được trang bị động cơ 1.5 tăng áp, cho công suất 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm trong khoảng 1.500 - 3.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Mitsubishi Xpander: 560 - 699 triệu đồng

Mitsubishi Xpander, mẫu xe ô tô 7 chỗ giá rẻ, là một trong những lựa chọn phổ biến tại Việt Nam. Xe được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, với cụm đèn LED định vị ban ngày sắc nét và đèn pha đặt thấp, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và năng động.

Nội thất của Xpander rất rộng rãi, với hàng ghế thứ ba có khả năng gập phẳng, giúp tăng không gian chứa đồ một cách linh hoạt. Ghế ngồi được bọc nỉ hoặc da tùy theo phiên bản, cùng với hệ thống điều hòa hai giàn lạnh, đảm bảo làm mát nhanh chóng và đồng đều.

Mitsubishi Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số: số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

MG ZS: 518 - 588 triệu đồng

MG ZS phiên bản mới có diện mạo hiện đại hơn nhờ cụm đèn trước và sau được thiết kế gọn gàng, cùng với hốc và đèn sương mù có hình dáng thể thao hơn. Đặc biệt, cụm đèn pha được trang bị công nghệ LED cho tất cả các bóng đèn, mang lại hiệu suất chiếu sáng tốt hơn.

Về nội thất, MG ZS gây ấn tượng với không gian rộng rãi và tiện nghi. Màn hình cảm ứng 10,1 inch tích hợp nhiều kết nối, cùng với hệ thống lọc không khí PM2.5, rất phù hợp cho môi trường đô thị. Ghế ngồi được bọc da tổng hợp và cửa sổ trời toàn cảnh tạo cảm giác thoải mái, thoáng đãng cho hành khách.

Về hiệu suất, MG ZS trang bị động cơ 1.5L, sản sinh công suất 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp (CVT). Đặc biệt, xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn châu Âu như hệ thống hỗ trợ đổ đèo, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo phanh khẩn cấp và camera lùi, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng.

Suzuki XL7: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV mang phong cách thể thao, thực dụng, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình đông người hoặc những ai yêu thích khám phá các chuyến đi dài.

XL7 có thiết kế đầu xe mạnh mẽ, cụm đèn pha LED và cản trước hầm hố. Xe có khoảng sáng gầm cao, phù hợp cho cả đường phố và các cung đường gồ ghề.

Bên trong, XL7 nổi bật với không gian 7 chỗ rộng rãi, hàng ghế thứ ba dễ dàng gập lại để tăng không gian chứa đồ. Xe trang bị màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, và hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau.

Suzuki XL7 trang bị động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên VVT và có thêm một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ nằm dưới ghế phụ. Hệ thống này cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút.

Do bộ pin dung lượng nhỏ (12 V, 6 Ah), mô-tơ trên XL7 hybrid không có khả năng vận hành độc lập như các mẫu xe thuần hybrid khác. Mô-tơ này can thiệp ở một số tình huống như khởi động, chạy trớn và bổ trợ cho động cơ đốt trong khi tăng tốc.