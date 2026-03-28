Geely EX2: SUV điện cỡ nhỏ giá dưới 500 triệu đồng

Geely EX2 là mẫu xe gây được sức hút lớn tại thị trường quốc tế với doanh số đạt mốc 500.000 xe chỉ sau 14 tháng ra mắt. Tại Việt Nam, xe có hai phiên bản Pro và Max với giá bán lần lượt 459 triệu và 499 triệu đồng.

Geely EX2 được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện toàn cầu (GEA). Dù thuộc phân khúc xe cỡ nhỏ, mẫu xe vẫn sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi với khoảng để chân hàng ghế sau đạt 890 mm. Điểm nhấn trong thiết kế nội thất là hệ thống 34 hộc chứa đồ linh hoạt và cốp trước độc lập có dung tích 70 lít.

Geely EX2 có kích thước lần lượt là 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, trục cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm 160 mm. Xe có bán kính quay vòng 4,95 m, giúp việc xoay xở trong điều kiện giao thông đông đúc trở nên thuận tiện. Để tăng tính cá nhân hóa, đơn vị phân phối cung cấp thêm tùy chọn 100 mẫu đề-can ngoại thất cho khách hàng.

Khác biệt với đa số các dòng xe điện cỡ nhỏ thường dùng dẫn động cầu trước, Geely EX2 trang bị hệ dẫn động cầu sau kết hợp hệ thống treo sau đa liên kết. Cấu tạo này giúp xe vận hành ổn định và linh hoạt hơn trên nhiều địa hình.

Không gian điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình kích thước 14,6 inch chạy hệ điều hành Flyme Auto. Các tiện nghi đi kèm bao gồm sạc điện thoại không dây và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Về an toàn, xe được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) giúp người lái kiểm soát hành trình tốt hơn.

Theo Geely Việt Nam, các phiên bản EX2 sẽ được phân phối qua mạng lưới 55 đại lý trên toàn quốc. Để giải quyết vấn đề hạ tầng, đối tác chiến lược Esky đặt mục tiêu hoàn thiện 55 trạm sạc phủ sóng hệ thống phòng trưng bày của Tasco Auto ngay trong năm 2026. Người dùng mẫu xe này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi giảm 35% phí sạc tại các điểm sạc thuộc hệ thống.

Sự xuất hiện của Geely EX2 với mức giá dưới 500 triệu đồng được dự báo sẽ gia tăng áp lực cạnh tranh lên các mẫu xe điện đô thị hiện có tại thị trường Việt Nam.