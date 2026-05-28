Ông Trump cảnh báo Oman, tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm mở cửa trở lại

(VTC News) -

Hôm 27/5, khi được hỏi liệu ông có chấp nhận thỏa thuận ngắn hạn cho phép Iran và quốc gia vùng Vịnh kiểm soát tuyến đường thủy này hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Oman phải "hành xử đúng mực" nếu không ông sẽ "cho nổ tung họ".

"Không, eo biển sẽ mở cửa cho tất cả mọi người. Đây là vùng biển quốc tế và Oman sẽ hành xử giống như những nước khác, nếu không chúng ta sẽ phải cho nổ tung họ. Họ hiểu điều đó, họ sẽ ổn thôi", ông Trump nói với phóng viên trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Oman là đồng minh quan trọng của Mỹ, quốc gia cố gắng làm trung gian hòa giải trong cuộc chiến ở Trung Đông và cũng đang phải hứng chịu những lời chỉ trích từ Tehran.

Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải video và bản ghi lại lời phát biểu của ông Trump về Oman mà không hề có bất kỳ sự đính chính hay làm rõ nào.

Trước đó, Tổng thống Trump dường như nhầm lẫn giữa Iran và Venezuela, khi nói rằng quốc gia Nam Mỹ này - nơi nhà lãnh đạo Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ lật đổ hồi tháng 1 "không còn hải quân, không còn không quân nữa".

Ông Trump nhiều lần sử dụng cách diễn đạt như vậy để ám chỉ Iran, quốc gia mà Mỹ và Israel mở cuộc tấn công phủ đầu vào 28/2 khiến căng thẳng ở Trung Đông leo thang.

Trong khi đó, Iran tuyên bố muốn thiết lập thực tế mới ở eo biển Hormuz, nơi thường xuyên vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới, bằng cách thu phí đối với tàu đi qua và chia sẻ doanh thu với Oman.

Cùng thời điểm, Iran tuyên bố khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz về mức trước xung đột trong vòng một tháng, theo dự thảo thỏa thuận khung với Mỹ, bao gồm việc quân đội Mỹ rút khỏi Tehran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Washington.

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn nguồn tin cho rằng đây là bản dự thảo của "bản ghi nhớ hợp tác" tiềm năng. Tuy nhiên, văn bản này vẫn chưa được "hoàn thiện" cho đến thời điểm hiện tại. "Mỹ cam kết dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và ngừng quấy rối tàu thuyền đi đến hoặc đi từ Iran", bản tin truyền hình nhà nước cho biết.