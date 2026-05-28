Tự ý san lấp biến đất ruộng thành khu lăng mộ bề thế ở Hưng Yên

Theo phản ánh của người dân xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, tại khu đầu chùa thuộc thôn Cầu xuất hiện tình trạng hàng trăm m² đất nông nghiệp bị gia đình anh Đỗ Văn Miên tự ý đổ đất san lấp, xây tường bao xung quanh.

Đặc biệt, trên phần diện tích đất này, gia đình anh Miên còn đặt lăng đá và dựng cổng đá quy mô lớn nhằm biến nơi đây thành khu lăng mộ riêng của gia đình.

Lăng đá quy mô bề thế được gia đình anh Miên đặt trên khu đất nông nghiệp tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Tiến Thắng)

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu đất ruộng nằm ngay sau lưng chùa Pháp Vũ Tự thuộc xã Lạc Đạo, được san lấp nâng cao nền và xây quây xung quanh bằng tường gạch, phần giáp lưng chùa được đặt một lăng đá lớn và phía bên ngoài là cổng vào bằng đá uy nghi.

Phần đất nông nghiệp này cũng nằm cạnh khu nghĩa trang của địa phương, tuy nhiên công trình của gia đình anh Miên nổi bật hơn cả.

Công trình vi phạm này chỉ cách trụ sở UBND xã Lạc Đạo khoảng 100m. Dù địa phương đã lập biên bản từ nhiều tháng trước, các hạng mục vi phạm như tường bao, lăng đá… đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Minh Thúy, Phó Phòng Kinh tế xã Lạc Đạo xác nhận việc gia đình anh Đỗ Văn Miên tự ý xây dựng, đặt lăng đá trên đất nông nghiệp là có thật như phản ánh của người dân. Theo ông Thúy, nếu không xử lý triệt để, vụ việc có thể tạo tiền lệ xấu, dẫn tới tình trạng các hộ dân khác làm theo

Cổng vào khu đất được làm bằng đá cũng có quy mô hoành tráng. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo ông Thúy, sau khi nhận được phản ánh, từ tháng 12/2025, xã đã kiểm tra và lập biên bản yêu cầu gia đình anh Miên dừng ngay việc thi công cũng như tháo dỡ phần vi phạm để hoàn trả lại mặt bằng đất nông nghiệp bị xâm hại.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã hơn 5 tháng, gia đình anh Miên chưa thực hiện việc tháo dỡ, hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng. Nguyên nhân theo ông Thúy là bởi trưởng thôn đứng ra nhận trách nhiệm vận động gia đình tự tháo dỡ, nhưng thời hạn đến khi nào thì ông Thúy không nêu cụ thể.

Ông Thuý cho biết, nếu gia đình anh Miên cố tình thi công, đặt mộ phần vào thì xã sẽ kiên quyết cưỡng chế.

Gia đình anh Miên tự ý xây dựng tường bao kiên cố ngăn cách với khu vực khác trên đất nông nghiệp. (Ảnh: Tiến Thắng)

Nói về công trình của gia đình, anh Đỗ Văn Miên cho biết mảnh đất nông nghiệp này rộng khoảng 1 sào (360m²), do gia đình anh đổi ruộng với người trong họ. Sau đó, gia đình cải tạo, đặt lăng đá với mục đích quy tập mộ phần các cụ trong họ về đây.

Cũng theo anh Miên, công trình của gia đình nhìn quy mô hơn những ngôi mộ khác là do ở xã chưa có ai làm. Tuy nhiên, khi xã lập biên bản, gia đình cũng nhận thức được việc xây dựng là sai và đã chấp hành, dừng không xây dựng gì thêm.

“Vì đây là vấn đề tâm linh nên để tháo dỡ hoàn trả lại mặt bằng, bản thân vẫn đang phải xem ngày cụ thể”, anh Miên nói thêm.

Chính quyền địa phương xác định đây là đất nông nghiệp bị xâm hại, tuy nhiên hiện công trình vẫn chưa bị tháo dỡ để hoàn trả hiện trang ban đầu. (Ảnh: Tiến Thắng)

Theo thạc sỹ, luật sư Nguyễn Bá Hưng, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, trong Luật Đất đai năm 2024 quy định rõ, việc xây dựng lăng mộ, mồ mả nằm ngoài khu vực nghĩa trang theo quy hoạch là hành vi sử dụng đất sai mục đích.

Theo đó, trường hợp xây dựng lăng mộ trên đất nông nghiệp, đất chưa chuyển đổi mục đích thì người vi phạm sẽ bị xem là sử dụng đất sai mục đích. Mức phạt theo Nghị định số 123/2024/NĐ-CP có thể lên đến 400 triệu đồng, tùy theo khu vực và diện tích vi phạm.

Ngoài ra, hành vi xây lăng mộ trái phép còn bị xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP nếu xây dựng không đúng nơi quy định. Người vi phạm còn bị buộc tháo dỡ công trình, khôi phục lại tình trạng ban đầu và nộp lại lợi ích bất hợp pháp (nếu có).