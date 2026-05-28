Giá vàng hôm nay 28/5: Giảm mạnh, mất mốc 4.500 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới suy giảm khi lạm phát nguy cơ gia tăng làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư. Giá vàng tiếp tục chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất thay đổi, trong khi nhu cầu vàng được định hình lại bởi chính sách thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ.

Trước phản ứng của thị trường đối với xung đột ở Trung Đông và đà tăng giá sau đó, kỳ vọng đã đảo chiều từ dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm 1-2 lần lãi suất trong năm 2026 sang hiện tại là dự đoán sẽ có 1 đợt tăng lãi suất.

Giá vàng hôm nay mất mốc 4.500 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Các nhà phân tích cũng xem xét tác động từ quyết định gần đây của chính phủ Ấn Độ về việc nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, có hiệu lực từ ngày 13/5. Ấn Độ nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ, vàng và bạc. Khi giá hàng hóa tăng, đồng rupee có thể chịu áp lực. Trong lịch sử, Ấn Độ thường tăng thuế nhập khẩu để hạn chế nhu cầu nhập khẩu và cải thiện cán cân thanh toán nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Sau thông báo này, nhiều nhà đầu tư vàng bạc tại Ấn Độ đã bán ra thị trường. Hoạt động chốt lời này đã khiến giá vàng tại Ấn Độ giao dịch thấp hơn khoảng 200 USD/ounce so với mức giá nội địa chính thức vào ngày 14/5.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/5, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 157,7 triệu đồng/lượng (mua) - 160,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 157,5 triệu đồng/lượng (mua) - 160,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.459 USD/ounce, giảm 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/5 cho biết việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể sẽ phải mất vài ngày. Tuyên bố này đã dập tắt những hy vọng về một hồi kết sớm cho cuộc xung đột. Trước đó, các lực lượng của Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công vào miền nam Iran.

Việc giá dầu thô duy trì ở mức cao có thể kích thích lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng vốn được xem là một công cụ hữu hiệu để phòng ngừa lạm phát song lãi suất tăng cao lại có xu hướng gây áp lực lớn lên kim loại quý không sinh lãi này.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay, với khả năng 56% Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12.

Giới chuyên gia nhận định rằng mặc dù Mỹ và Iran đang hoàn tất các bước cuối cùng cho một thỏa thuận hòa bình song những thiệt hại gây ra cho các cơ sở sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông có thể khiến nguồn cung dầu từ khu vực này ra thế giới khó phục hồi sớm.