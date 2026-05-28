'Bốc hơi' 1,7 triệu đồng, giá vàng trong nước mất mốc 160 triệu đồng/lượng

9h30 sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua- bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới hiện được niêm yết trên Kitco ở mức 4.459 USD/ounce, giảm 40 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới suy giảm khi lạm phát nguy cơ gia tăng làm giảm sự quan tâm của nhà đầu tư. Giá vàng tiếp tục chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất thay đổi, trong khi nhu cầu vàng được định hình lại bởi chính sách thuế nhập khẩu mới của Ấn Độ.

Giá vàng trong nước mất mốc 160 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Trước phản ứng của thị trường đối với xung đột ở Trung Đông và đà tăng giá sau đó, kỳ vọng đã đảo chiều từ dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm 1-2 lần lãi suất trong năm 2026 sang hiện tại là dự đoán sẽ có 1 đợt tăng lãi suất.

Các nhà phân tích cũng xem xét tác động từ quyết định gần đây của chính phủ Ấn Độ về việc nâng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ 6% lên 15%, có hiệu lực từ ngày 13/5. Ấn Độ nhập khẩu lượng lớn dầu mỏ, vàng và bạc. Khi giá hàng hóa tăng, đồng rupee có thể chịu áp lực. Trong lịch sử, Ấn Độ thường tăng thuế nhập khẩu để hạn chế nhu cầu nhập khẩu và cải thiện cán cân thanh toán nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Sau thông báo này, nhiều nhà đầu tư vàng bạc tại Ấn Độ đã bán ra thị trường. Hoạt động chốt lời này đã khiến giá vàng tại Ấn Độ giao dịch thấp hơn khoảng 200 USD/ounce so với mức giá nội địa chính thức vào ngày 14/5.

Theo các chuyên gia, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường cùng các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá vàng; cân nhắc khi giá ở vùng hợp lý so với xu hướng trung, dài hạn và nên xác định đây là kênh tích lũy dài hạn, cần sự kiên nhẫn để hướng tới hiệu quả ổn định.

Đặc biệt cần lưu ý rằng mua vàng là một hình thức đầu tư có yếu tố rủi ro và cần được cân nhắc thận trọng. Nhà đầu tư nên hạn chế các quyết định ngắn hạn, bởi những biến động trong thời gian ngắn có thể khó lường và đòi hỏi khả năng theo dõi, phân tích thị trường một cách chặt chẽ.

Hiện việc dự đoán chính xác thời điểm giá vàng tăng hay giảm là rất khó, bởi thị trường có thể biến động đột ngột trong thời gian ngắn, khiến nhà đầu tư "lướt sóng" dễ chịu thua lỗ lớn. Vì vậy nhà đầu tư cần theo dõi sát thông tin và phân tích thị trường để đưa ra quyết định mua bán phù hợp.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận định, vàng nên được xem là một tài sản phòng hộ dài hạn với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn để bảo toàn giá trị tài sản trong trường hợp kinh tế bất ổn. Nếu coi vàng là công cụ sinh lời linh hoạt để mua đi bán lại theo kịch bản ngắn hạn thì rủi ro sẽ rất cao.

"Khi nhà đầu tư hiểu sai điều này, họ dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, nâng kỳ vọng lợi nhuận quá mức và bỏ qua các rủi ro điều chỉnh lớn. Đầu tư vàng thực tế yêu cầu kỷ luật, kiến thức và khả năng quản trị rủi ro rất cao.

Nhà đầu tư cần có một chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Không nên đặt tất cả nguồn vốn vào vàng mà cần kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để giảm thiểu rủi ro", ông Hiếu nhấn mạnh.