Chủ mỏ chỉ đạo đào kiểu 'hàm ếch', 3 công nhân bị đá đè tử vong

Liên quan vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hoá làm 3 người chết, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải (SN 1980 trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người…

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Anh Tuấn có địa chỉ tại số 98 Tân Sơn (phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo thuộc thôn Quý Long, (xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hoá) với diện tích 13.600 m2, diện tích khai thác 10.000 m2.

Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, đến tháng 6/2025, Lưu Văn Hải đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Anh Tuấn, thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và làm rõ nguyên nhân sự việc. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Để thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản, Lưu Văn Hải thuê các anh Lò Văn Thời (SN 1986); Hoàng Văn Ngay, (SN 1988) và Lò Văn Quý (SN 1990) đều trú tại bản Nậm Cưởm (xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) làm công nhân với nhiệm vụ khoan cắt đá tại mỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, Lưu Văn Hải không phổ biến, tập huấn nội quy an toàn lao động, không thực hiện các biện pháp cảnh báo phòng ngừa tại khu vực khai thác mỏ phía Đông đang có dấu hiệu sạt lở do khai thác không đúng phương pháp trong hồ sơ thiết kế mỏ.

Tại hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mình. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí khai thác, Lưu Văn Hải chỉ đạo Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý khai thác không đúng phương pháp tại sườn núi phía Đông mỏ đá Núi Áo dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ cuối tháng 3/2026, Lưu Văn Hải chỉ đạo các anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý thực hiện việc khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông.

Để tiết kiệm chi phí, Hải chỉ đạo 3 người khoan đá nhồi mìn cách chân núi từ 5 - 7 mét, mục đích để tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch), sau khi nổ mìn khai thác xong vị trí này, tiếp tục khoan nhồi mìn ở vị trí tương tự phía trên, cách chân núi khoảng 10 - 15 mét để nổ và tạo ra khoảng trống, chia thành 2 lớp tách biệt ở giữa sườn núi. Khoảng 13 giờ ngày 20/5/2026, để tiện cho việc nghiền đá, Lưu Văn Hải chỉ đạo anh Lò Văn Thời, Hoàng Văn Ngay và Lò Văn Quý sử dụng khoan đá để đục, chẻ đá ở sát chân núi.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi đang làm việc thì bị diện tích đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống đè lên người dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan Công an, Lưu Văn Hải thừa nhận không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra, xác minh Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Hải về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 295 Bộ luật hình sự.

Trước đó như Báo Điện tử VTC News, khoảng 17h ngày 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở xã Cẩm Tú (Thanh Hoá) xảy ra vụ sạt lở khiến 3 công nhân gồm ông Lò Văn Thời (40 tuổi), Lò Văn Quý (37 tuổi) và Hoàng Văn Ngay (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) bị vùi lấp. Ngay trong đêm 20/5, ông Lò Văn Thời được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến sáng 21/5, thi thể 2 nạn nhân còn lại được tìm thấy.