Dinh dưỡng và vận động – “chìa khóa” nâng cao thể lực, trí tuệ người Việt

Sáng 24/5, khuôn viên Dinh Độc Lập (TP.HCM) trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người dân tham gia Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức, với sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay là phần biểu diễn vận động đầy năng lượng của 20 đội chơi với các tiết mục aerobic, dance fitness, zumba và đồng diễn thể thao sôi động, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân.

Không chỉ tranh tài về vận động, các đội còn tham gia phần thi kiến thức dinh dưỡng với nhiều câu hỏi thực tiễn liên quan đến chế độ ăn uống, vận động, phòng chống bệnh không lây nhiễm và xây dựng lối sống lành mạnh.

Chương trình cũng tổ chức hoạt động hỏi đáp trực tuyến cùng các chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng, giúp người dân được giải đáp trực tiếp những vấn đề thiết thực liên quan đến sức khỏe bản thân và gia đình.

Gần 10.000 người dân được tư vấn dinh dưỡng miễn phí qua 6 mùa tổ chức

Qua 6 mùa tổ chức, chương trình đã tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng miễn phí cho gần 10.000 người dân. Không chỉ dừng ở một ngày hội vận động, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam từng bước trở thành diễn đàn thực tiễn, nơi người dân được tiếp cận các kiến thức khoa học về dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe chủ động.

Điểm đặc biệt của chương trình là người dân được tư vấn trực tiếp, cá thể hóa bởi các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng, vận động và y học dự phòng. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội rất giá trị bởi không phải ai cũng có điều kiện được thăm khám, đánh giá chỉ số cơ thể và nhận tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu phù hợp với thể trạng, độ tuổi và tình trạng sức khỏe của bản thân.

Việc tư vấn cá thể hóa giúp người dân hiểu rõ hơn những sai lầm trong chế độ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày; từ đó từng bước thay đổi nhận thức, hình thành thói quen sống lành mạnh và chủ động phòng ngừa bệnh tật. Đây cũng được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nguy cơ gia tăng các bệnh không lây nhiễm như béo phì, tim mạch, đái tháo đường ở cộng đồng.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo đáng báo động: có tới 87% thanh thiếu niên Việt Nam trong độ tuổi từ 11-17 chưa đạt mức hoạt động thể chất được khuyến nghị, làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm từ sớm. Đáng chú ý, có khoảng 91-92% trẻ em gái và 81- 82% trẻ em trai chưa đáp ứng đủ thời gian vận động cần thiết mỗi ngày.

Theo khuyến nghị của WHO, thanh thiếu niên cần tối thiểu 60 phút vận động thể chất từ mức độ vừa đến mạnh mỗi ngày để đảm bảo sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, lối sống tĩnh tại cùng sự phụ thuộc ngày càng lớn vào thiết bị công nghệ đang khiến nhiều người trẻ thiếu vận động nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam được đánh giá là sân chơi thực hành thiết thực về dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý cho người dân, đặc biệt là giới trẻ. Năm nay, hơn 80% đội chơi tham gia chương trình là sinh viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM, mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động và đầy năng lượng.

Dinh dưỡng và vận động – “chìa khóa” nâng cao thể lực, trí tuệ người Việt

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng chương trình suốt 6 mùa không đơn thuần là hoạt động trách nhiệm xã hội, mà còn xuất phát từ cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng.

“Chúng tôi tin rằng mỗi người dân đều xứng đáng có cơ hội được tiếp cận kiến thức dinh dưỡng phù hợp để xây dựng lối sống lành mạnh. Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chương trình qua từng mùa với mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống năng động và chủ động chăm sóc sức khỏe”, ông Nguyễn Thành Đạt chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nhấn mạnh vai trò của việc chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, trong đó dinh dưỡng và vận động là hai yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế đồng thời ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp trong các hoạt động cộng đồng vì sức khỏe người dân, đặc biệt là sự gắn bó bền bỉ của Herbalife Việt Nam với Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Theo Thứ trưởng, những chương trình tư vấn dinh dưỡng trực tiếp cho người dân như vậy có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao nhận thức, giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của bản thân để chủ động điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, thành viên Hội đồng Giám khảo chương trình cho rằng, giá trị lớn nhất của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng người tham gia, mà ở việc người dân được trực tiếp tiếp cận với các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng để nhận tư vấn cá thể hóa - điều vốn không dễ có trong đời sống thường ngày.

Theo bác sĩ Ngọc Diệp, trong thực tế, rất nhiều người hiện nay vẫn ăn uống theo thói quen, theo truyền miệng hoặc theo các xu hướng trên mạng xã hội mà chưa thực sự hiểu cơ thể mình cần gì, thiếu gì hay đang đối mặt với nguy cơ sức khỏe nào.

Trong khi đó, mỗi người có thể trạng, độ tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe hoàn toàn khác nhau nên không thể áp dụng chung một chế độ dinh dưỡng.

“Việc được các chuyên gia trực tiếp đo chỉ số cơ thể, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tư vấn khẩu phần ăn và hướng dẫn vận động phù hợp sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về cơ thể mình, từ đó thay đổi nhận thức và điều chỉnh lối sống đúng cách. Đây là giá trị rất lớn mà không phải chương trình cộng đồng nào cũng có được”, bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp chia sẻ.

Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp đánh giá, việc gần 10.000 người dân được tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa qua 6 mùa tổ chức là kết quả rất đáng ghi nhận.

“Đây thực sự là cơ hội quý giá để người dân tiếp cận kiến thức dinh dưỡng chuẩn khoa học, thay vì những thông tin thiếu kiểm chứng. Chương trình không chỉ nâng cao hiểu biết mà còn truyền cảm hứng để mỗi người chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình”.

Với sự đồng hành xuyên suốt của Herbalife Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam đang từng bước tạo dựng một phong trào sống khỏe trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức và hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.